"No le llegas ni a los talones": Se burlan de Maluma por compararse con Luis Miguel en las redes

Ciudad de México.- El cantante Maluma, quien se ha convertido en uno de los artistas más populares y exitosos de la música latina, sorprendió a sus fans al brindar algunos detalles de las presentaciones que realizará próximamente, pero también causó controversia al hacer referencia al cantante Luis Miguel durante este anuncio, motivo por el cual recibió algunos comentarios no tan agradables.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Felices los cuatro publicó una imagen donde emplea un montaje para colocar su rostro en el cuerpo de Luis Miguel en la carátula del álbum Busca una Mujer (1998). Esta icónica portada es conocida por presentar al 'Sol de México' durante su juventud con su característica melena rubia y alborotada, mientras presume su bronceado sin camisa.

El colombiano posteó la cursiosa fotografía con el siguiente mensaje: "Don Juan de va de verano ¿Maluma Summer Tour? ¿Quién quiere conocer a Don Juan? Allá nos vemos", lo que provocó que sus seguidores le respondieran que estaba haciendo un tipo de 'homenaje' a Luis Miguel, quien también anunció una nueva gira.

Aunque muchos esperaban que esta acción del cantante era una referencia para un próximo concierto en México, Maluma acabó

con las especulaciones al colocar cada uno de los lugares donde brindará su espectáculo, dejando al país azteca en el olvido total, pues todas las fechas se realizarán en Europa. Esto provocó la molestia de algunos usuarios de la red social, quienes expresaron su desconteto.

Sin embargo, también hubo quienes se burlaron de Maluma al asegurar que no puede compararse con la grandeza de Luis Miguel. Estos fueron algunos de las críticas que le dejaron en la publicación:

Ay no, Dios. Todo iba a bien hasta que se atrevieron a usar la foto de Luis Miguel. O sea jamás jamás".

Ya quisieras tú tener algo de parecido con Luis Miguel".

Nmms no seas naco, no eres nadie al lado de Luis Miguel".

Seguramente ya quiere estar presente en el concierto de Luismi".

No le llegas ni a los talones a mi Luismi".

Cabe recordar que en una reciente entrevista que ofreció al programa El Gordo y La Flaca, el reguetonero confesó que le encantaría poder cantar en el escenario más grande de México, el Zócale Capitalino, algo ya lleva rondando por su mente desde hace ya algún tiempo y se ha convertido en su más grande sueño: "Mi sueño realmente es hacer un concierto en el Zócalo, sea como sea, el sueño no me lo quita nadie", dijo.

No obstante, esto está muy lejos hacerse realidad, ya que, hasta el momento, ninguna autoridad mexicana se ha acercado a él con la intención de hacerle una propuesta concreta: "No sé (si sea posible), porque todavía no he recibido ninguna propuesta, la verdad", agregó.

Fuente: Tribuna