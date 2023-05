¿Qué fue de Denisse de Kalafe? Así luce la intérprete del himno del Día de las Madres, 'Señora, Señora'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el día en el cual todo México llena de flores y regalos a las 'jefas de familia', pues en todo el país se celebra el Día de las Madres, fecha en la que además las escuelas preparan festivales con poemas, bailes y claro, interpretaciones, algo por lo que no puede faltar el tema Señora, Señora escrito en la década de los 80 por la cantante Denisse de Kalafe quien se consagró como un ícono, al tiempo que su tema se ha vuelto un himno en este día tan especial.

Pocos son los ciudadanos que a la fecha puedan decir que no se saben la canción o que en su infancia no hayan tenido que cantarla en el patio o auditorio de algún centro educativo y es que no importa el tiempo, el tema que con todo el sentimiento interpretaba la originaria de Brasil hace llorar a muchas mamás; basta decir que además Denisse de Kalafe ha narrado que surgió como una manera de honrar a su propia mamá y claro, acabó incluyendo a todas en el mundo pero, ¿qué ha sido de ella en la actualidad? A continuación te contamos.

Foto: Instagram @denissedekalafeoficial

Durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, la cantante de temas como El amor es cosa rara, Quiéreme más o Alma primitiva, anunció a través de las plataformas digitales que ofrecería un concierto vía streaming con acceso para todo el mundo debido a que, al igual que con la canción Señora, señora, la cual escribió para manifestar gratitud, ella lo haría para con el personal médico que hacía frente a la crisis sanitaria. Hasta ese momento, se sabía que radicaba de manera permanente en el país, específicamente en Holbox, una isla en Quintana Roo caracterízala por sus aguas en color turquesa y tranquilidad inigualable.

Cabe destacar que pese a que es una de las cantantes más populares, sobre todo por el tema antes mencionado, ha mantenido poca actividad en las redes sociales. Su ultima publicación fue a inicios del mes de mayo donde la famosa de 73 años de edad, celebró el 'cumpleaños' de su icónico tema y con ello, publicó un video donde muestra el mar y a lo lejos, además de apreciarse un atardecer también se escucha el canto de unas aves, lo que de inmediato la llevó a recordar a su finada madre quien inspiró el conmovedor tema.

La cantante celebró hace varias semanas reunirse con su familia tras el confinamiento. Foto: Instagram @denissedekalafeoficial

Te mando luz maezinha Linda", escribió.

Fue en 2014 cuando la originaria de Paraná, Brasil, recordó que desde muy joven tuvo que mudarse a México para repuntar su carrera, por lo que dejó a toda su familia en el país centroamericano. Al no tener tanto contacto con su mamá, un día comenzó a escribir el tema frente a su piano y, sin pensarlo, acabaría conociendo a todas las madres en el mundo, especialmente a las de habla hispana. "En un exceso maravilloso de admiración por ella. Fui al piano esa noche y fue como si Dios, como si un ángel de la guarda, me hubiera dicho cada cosa que tenía que escribir", narró.

Algunas de las publicaciones que la cantante ha hecho en sus redes sociales van desde memes hasta asuntos relacionados con su carrera; además, ha compartido la muerte de sus mascotas e incluso su postura ante temas coyunturales del país, como la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Reforma Electoral de presidente Andrés Manuel López Obrador. Este día, no se ha pronunciado por el Día de las Madres y mucho menos por el hecho de saber que su tema es de los más sonados a lo largo del día.

