¿Alfredo Adame desea morir? Aseguran que el exconductor de 'Hoy' busca que le quiten la vida

Ciudad de México.- En días recientes, el hijo de Alfredo Adame, Sebastián Adame Banquells, estremeció al mundo de la farándula tras hacer fuertes declaraciones relacionadas con su padre, el polémico exconductor de Hoy, con el que el joven lleva una muy mala relación. Todo salió a la luz a través de un reportaje hecho por el show de Miami, El Gordo y La Flaca, donde la periodista Tanya Charry logró que el chef abriera su corazón y contara qué es lo que pensaba sobre la actitud de su padre.

De acuerdo con palabras de Sebastián, el motivo por el que el actor de Cuando me enamoro ha protagonizado diversas peleas (varias de ellas ocurridas por discusiones de tránsito o en plena vía pública) es porque está buscando que alguien le quite la vida y también insinuó que esto podría ocurrir porque el famoso ya no tiene relevancia en el medio del espectáculo, recalcando que lo único que lo mantiene vigente son precisamente sus pleitos callejeros o con otros artistas.

Parece que él es el que se quiere matar y por eso se está metiendo en tanta pelea para ver quién lo mata (...) Ya no tiene nada que aportar al mundo del espectáculo

En el mismo reportaje, el joven mencionó que lleva alrededor de 3 años sin hablar con su padre, dicho distanciamiento se produjo luego de que el excompañero de Andrea Legarreta lo discriminara por sus preferencias, llegando al grado en el que, presuntamente, hizo comentarios homofóbicos relacionados a él. También hizo mención que su padre nunca intentó defenderlo de las personas que en algún momento lo atacaron por sus preferencias.

Por otro lado, Sebastián declaró que su padre se encontraba molesto con él porque hizo caso omiso cuando éste le dijo de que podía y no hablar durante alguna entrevista, poniendo como ejemplo que podía hacer mención sobre su carrera en el mundo de la gastronomía, pero no debía mencionar el hecho de que tenía un novio o sobre el tipo de preferencias que tuviera al elegir a una pareja.

¿Por qué Sebastián mencionó que Alfredo Adame quiere morir?

Desde hace algún tiempo, la estrella de melodramas como Por amar sin ley, La doble vida de Estela Carrillo, Las amazonas, A que no me dejas, La sombra del pasado y Lo que la vida me robó, ha llamado poderosamente la atención de la gente por las constantes peleas físicas que ha protagonizado a lo largo del tiempo. La primera vez que se hizo mención del tema fue cuando fue retado a pelear contra el cazador de fantasmas Carlos Trejo (con quien también lleva una mala relación) a subir al ring.

A partir de entonces, Alfredo ha sido captado en la calle de la Ciudad de México peleando con otros conductores, peatones y hasta transeúntes, siendo la pelea más viral aquella en la que llegó a los golpes contra una familia completa, incluso una niña de aproximadamente 10 años, no dudó en patearlo mientras el famoso se debatía a los golpes con los padres de la infante. En aquel momento el participante de Soy famoso, ¡sácame de aquí! Mencionó que intentaron robarle.

