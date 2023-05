Bard: la nueva Inteligencia Artificial de Google ya llegó a México y así puedes conversar con ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Google siempre encamina sus productos al futuro y este miércoles presentó en 180 países, incluido México, su herramienta gratuita de inteligencia artificial, Bard, en inglés, japonés y coreano, que lanzó hace casi dos meses y a la que hasta ahora solo se podía acceder por invitación o por lista de espera. La empresa trabaja para que este servicio esté disponible en los 40 idiomas más hablados, entre ellos el español, hacia finales de 2023.

La finalidad de Google es que Bard sea utilizada por el 98 por ciento de las personas en su lengua materna. Ahora, la empresa está lista para la nueva ola que significa la inteligencia artificial, este Chatbot busca llegar a todas las plataformas y ya se presentaron los detalles de cómo será esa integración para competir con el avance que se ha dado en el mercado. Detrás de Bard se encuentra PaLM 2, el modelo de lenguaje que permitirá el aprendizaje y funcionamiento de la plataforma.

Otro anuncio relacionado con esta herramienta es que además de tener la capacidad de generar contenido en texto, también lo va a hacer en imagen, aunque aprovechando la tecnología de Google. Bard es un colaborador creativo y útil, donde los usuarios potenciarán su imaginación, aumentar su productividad y dar vida a sus ideas. Bard es un experimento y puede dar respuestas inexactas o inapropiadas. Puedes ayudar a mejorar a Bard dejando comentarios.

Puede usar Bard para ayudar a hacer avanzar sus ideas. Con un poco de ayuda de Bard, puedes hacer cosas como:

Haga una lluvia de ideas, desarrolle un plan o encuentre diferentes maneras de hacer las cosas.

Obtenga un resumen rápido y fácil de entender de temas más complejos.

Cree primeros borradores de esquemas, correos electrónicos, publicaciones de blog, poemas y mucho más.

¿Cómo usar Google Bard?

Se necesita una cuenta personal de Google que administre por su cuenta o una cuenta de Google Workspace para la cual su administrador haya habilitado el acceso a Bard. Aún no puede acceder a Bard con una cuenta de Google administrada por Family Link o con una cuenta de Google Workspace for Education designada como menor de 18 años.

Si es administrador de Google Workspace, obtenga información sobre cómo habilitar el acceso a Bard, tener 18 años o más, así como un navegador compatible: Chrome, Safari, Firefox, Opera o Edgeum. Importante: Por ahora, Bard solo está disponible en japonés, coreano e inglés estadounidense.

El experimento de Bard

Google dejó claro que Bard todavía es un experimento, por lo que pidió a los usuarios no confiar en las respuestas de Bard como asesoramiento médico, legal, financiero o profesional. Asimismo, dejó claro que las respuestas de Bard no representan las opiniones de Google y no deben atribuirse a Google.

Acciones de Bard

Iniciar una conversación en el chat

Edite su indicación

Administra tu conversación

Escribir novelas, editar imágenes, obtener códigos

