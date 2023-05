Drama en TV Azteca: Manelyk González se le va a la yugular a 'El Capi' Pérez y lo destroza en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de TV Azteca acaba de desatarse un fuerte drama, debido a que la famosa cantante y reconocida influencer, Manelyk González, no tuvo miramientos al momento de irse a la yugular del famoso presentador de Venga la Alegría y polémico comediante, 'El Capi' Pérez, y en un VIDEO en vivo de sus redes sociales lo destrozó sin piedad, generando un gran revuelo entre sus millones de seguidores que le mostraron su apoyo.

La tarde del pasado miércoles 10 de mayo la polémica una vez más se hizo presente entre celebridades, pues la exintegrante de Acapulco Shore decidió darle una muy contundente respuesta al famoso presentador del Ajusco a las recientes declaraciones que hizo sobre ella, por lo que fiel a su estilo y demostrando su fuerte carácter, Manelyk sacó las garras y le mandó un muy contundente mensaje mediante las redes sociales.

Esto sucedió debido a que hace poco, Pérez fue el invitado principal del programa de radio, La Caminera, qué es conducido por Tania Rincón y otros comediantes más, y durante la charla que estaban teniendo, hablando sobre el trabajo y los proyectos del conductor, salió a relucir su programa nocturno de fin de semana, La Resolana, por lo que el comediante empezó muy feliz al decir que ya tenían cada vez más y mejores invitados.

Pero, mientras hablaba de los invitados, le cuestionaron a 'El Capi', tras lo que este a modo de broma mencionó que había algunos que los dejaron plantados pero no importaba porque llegaban mejores y todo salía a lo esperado. Tras el tema de las faltas, le pidieron que dijera nombres de aquellas personas, pero este dijo que no, hasta que le preguntaron quién era él o la qué más había cancelado, este mencionó que fue Manelyk y que fue casi el mismo día, por lo que dijo: "Te queremos mucho Mane, pero no te volvemos a invitar".

Tras esto, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy bastante molesta empleó su cuenta de Instagram para responder qué no entendía para que la invitaban a sus programas y podcast, si supuestamente era tan mala, irresponsable y de cualquier forma emitían y hablaban de ella cómo si fueran ella, cómo si supieran que piensa y demás, destacando que siempre era la mala de las historias y que su presencia no era necesaria por esta clase de personas.

De igual forma, en el video compartió un mensaje en el que afirma que sí es una mujer "cul..." y que le había destruido la vida a medio México y a Colombia, además de a todas las mujeres con las que ha tenido contacto a lo largo de su vida, señalando que sabe que la odian y que el hecho de que hablen de ella no le molesta ni en lo más mínimo, así que pidió que siguieran diciendo cosas sobre ella, que no le interesaba.

Fuente: Tribuna del Yaqui