Ferka saca las garras en 'Hoy' y expone dura verdad sobre su caso legal contra Christian Estrada

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y polémica presentadora, Ferka, recientemente acaba de volver a sacar las garras para defenderse de todo lo que se dice en revistas y redes sociales, por lo que en una reciente entrevista con el programa Hoy, decidió exponer una dura verdad con respecto al caso legal que lleva en contra del padre de su hijo, el reconocido modelo y actor, Christian Estrada, impactando a todo el público.

Como se sabe, hace ocho meses que la famosa actriz terminó con el ex de Frida Sofía, confirmando la noticia en el matutino de la empresa San Ángel, tras lo que ambos comenzaron una guerra legal por la custodia de su hijo, Leonel Estrada, incluso ella lo acusó de tratar de robarle al niño con engaños y él de abusar de sus privilegios para apartarlo de su bebé, además de afirmar que lo exponía a ambientes peligrosos y de alcohol con su presunto nuevo novio, Jorge Losa.

Tras estas declaraciones, las cosas para los exparticipantes de Guerreros 2020 la polémica no los abandona y el proceso cada vez más se vuelve muy complicado y no se notan avances, a lo que ella acaba de revelar que se debe a que es él quién se encuentra retrasando todo con actitudes "incongruentes", pues a ella le diría una cosa, cómo querer llegar a un acuerdo, pero con su abogado hace otra y solo complican la situación.

María Fernanda Quiroz, nombre real de la actriz, señaló que cuando Christian la contactó con calma y le pidió ajustar detalles y llegar a un punto intermedio en el que ambos ganaran, ella al verlo calmado y dispuesto le dijo que por supuesto podían hablarlo y que sí podía ver a su hijo pero en un centro de convivencia dados por las autoridades, cuando se cree que el menor podría correr riesgo al lado del padre o la madre en cuestión, pero que él se negó.

Ante esto, señaló que Estrada ha dicho muchas verdades a medias, pues sí fue honesto al decir que han hecho un par de videollamadas, que trató de hacer un trato y que sí hubo un documento de convivencia, sin embargo, que no expresó que él no ha depositado la cantidad que se tiene puesta por el juez para ver al niño, que no quiere acatar lo dictaminado por la justicia y que su documento no tenía una validación para llevarse al niño, afirmando que de ahí deberían de ver el por qué desconfía en verlo fuera de esos centros de convivencia puestos por las autoridades.

De igual forma la exintegrante de Inseparables, dijo que la situación para ella también era completamente innecesaria y que la consideraba ridícula cuando en realidad ambos han podido tener conversaciones civilizadas y buscar un punto medio en el que ambos se sientan cómodos, pero que ahora no va a dar su brazo a torcer, pues Christian ahora pide la custodia completa y la acusa de ser una madre inadecuada y que expondrá al peligro a su hijo.

