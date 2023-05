Golpe a Andrea Legarreta: ¿Erik Rubín confirma amorío con Apio Quijano? Mía lo llama "madrastra"

Ciudad de México.- El pasado 22 de febrero, la conductora del a famado programa de variedad de Televisa, Hoy, Andrea Legarreta y su esposo, Erik Rubín, lograron dar tremendo sacudón a la farándula, después de revelar que tras más de dos décadas de matrimonio, decidieron separarse, lo cual consiguió que miles de personas se sintieran contrariadas, puesto ellos pertenecían al exclusivo grupo de las parejas más estables del espectáculo.

Tras su separación, salieron a la luz diversas teorías en las que miles acusaron al exTimbiriche de haber sido el causante del truene y es que, muchos recordaron el día en el que Erik se habría dado tremendo beso con Apio Quijano en los 90's Pop Tour, lo que provocó que surgieran especulaciones en las que se aseguraba que Rubín le habría sido infiel a Legarreta con el cantante de Kabah. A tres meses de estos eventos, el famoso decidió romper el silencio y hablar de ello frente a las cámaras de La Saga, con Adela Micha.

La entrevista comenzó con Erik mencionando que, luego de anunciar su separación con Andrea, se sintió muy "liberado", puesto si bien, sus hijas eran conscientes de que ambos habían decidido continuar por caminos separados, reveló que lo que más le pesó fue el aspecto social, dado a que ambos, tanto Andrea como él, sentían una gran presión por parte de la gente y esto se incrementaría, cuando decidieran tener una nueva pareja.

Por otro lado, el tema de Apio salió a la luz y Rubín causó gran sensación al revelar que su hija mayor, Mía Rubín, reconoce a Quijano como si fuera su "madrastra". El cantante rebeló que todo ocurrió hace unos días, cuando él se reunió con sus compañeros de Kabah. En aquella ocasión, el exnovio de Alejandra Guzmán iba acompañado por su hija, quien se habría dejado ver emocionada de encontrarse con la presunta nueva pareja de su padre.

Por otro lado, Erik aseguró que, en realidad ninguno de los dos tiene preferencia por el otro o por los hombres en general y dejo claro que durante el show de los 90's pop tour no se besaron, únicamente fingieron que lo hicieron porque notaron que la gente estaba encantada con ello, sobre todo porque la mayoría de sus fans pertenecen a la comunidad LGBTQ+, por lo que buscaban hacerlos felices.

Erik aclaró que en aquel momento solo se estaban divirtiendo, pero que en realidad nunca se besaron, sobre todo porque eso afectaría bastante su imagen al no ser gay y por aún estar casado con Andrea Legarreta, por lo que únicamente se aseguraron de acercarse lo suficiente para que diera la apariencia de que se estaban dando un beso, pero la realidad tras bambalinas fue bastante diferente.

No nos besamos, hacíamos como que nos dábamos un beso, era el show, nos acercábamos y la madre, pero el peor de todo es que no se lo di, se lo hubiera dado me cae, hubo un momento en los 90s Pop Tour en el que se dio esto y la banda se prendía, tenemos un buen número de fans de la comunidad y ellos felices y la neta nosotros pues la neta también divirtiéndonos, pero pues también era un momento en el que dije 'estoy casado' y no soy gay, no me gustan los hombres y aunque lo hubiera hecho como show se hubiera visto mal porque estaba casado