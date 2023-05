¿Hollywood de luto? Tras hospitalización de emergencia de Jamie Foxx, la familia así se pronuncia

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado 11 de abril del presente año, los medios estadounidenses reaccionaron al anuncio respecto a que el actor de Hollywood, Jamie Foxx había sido ingresado de urgencia a un hospital, evento por el cual se pidió rezar por su salud sin que hubiera una postura oficial sobre qué fue lo que lo llevó a recibir atención médica de urgencia. A un mes de permanecer en un nosocomio de Georgia, se reveló que los más cercanos al histrión ya se preparan para el peor de los escenarios.

Al momento de revelarse el arribo del actor al hospital, su hija Corinne lanzó un comunicado de prensa en el cual remarcó que su famoso padre había atravesado por "complicaciones de salud" sin que revelara el diagnóstico. Con el paso del tiempo, portales como TMZ o Page 6 informaron que el actor atravesaba por afecciones cardiacas que lo mantienen en estado grave. Pese a que se ha esperado la confirmación o negación de los hechos, hace una semana en las redes oficiales de Foxx solo se agradeció a todos los seguidores sobre las muestras de cariño que éste había estado recibiendo.

De acuerdo con lo expuesto recientemente por el portal Radar Online, una fuente cercana a la familia del protagonista de cintas como Django sin cadenas, Ray, Turno de día o Soul, el actor de 55 años de edad tuvo que ser revivido dentro del hospital por lo que se hizo hincapié en que en la actualidad "tiene suerte de estar vivo"; no obstante, al no haber una mejora y mantenerse el cuadro cínico en estado crítico, posiblemente los médicos no hayan dado muchas esperanzas de verlo salir del lugar e incluso, verlo retomar su carrera.

La gente de Jamie dice que está bien y mejorando, mientras que los médicos intentan llegar al fondo de sus problemas, pero no estaría en un hospital tanto tiempo si estuviera cerca de estar bien (están) preparándose para el peor de los escenarios".

Previo a ser ingresado de urgencia al hospital, se supo que Jamie Foxx grababa unas escena con la actriz Cameron Diaz para un proyecto en Netflix aunque se descartó que fuera precisamente el rodaje el que lo llevara a atravesar por tales complicaciones de salud. Pese a que al momento no se ha dicho qué es lo que sucede al interior del nosocomio, una de las últimas peticiones hechas por los familiares fue no dejar de rezar por su recuperación aunque con ello, sólo se elevaron más las alertas por su condición.

La última publicación en la cuenta de Instagram del actor, recibió miles de mensajes de apoyo tanto de famosos como de seguidores; estos últimos incluso han presionado a los más cercanos al famoso revelar qué es lo que le sucede en realidad y hacer a un lado las especulaciones sin que hay una postura oficial. Antes de este mensaje, se mostró un video de Foxx a bordo de un yate de lujo; el clip lo debajo ver en excelente estado de salud, por lo que el cambio repentino asombró al público en general.

Jamie Foxx es considerado uno de los grandes actores de Hollywood por los proyectos en los que ha colaborado, por lo que no saber de su condición exacta ha alarmado a los fanáticos y a la industria en general. La producción para la cual estaba filmando antes de su recaída no se ha pronunciado sobre qué sucederá con las grabaciones pues se ha dicho, esperan a que el famoso salga y comience a recuperar su salud, al tiempo que también se esperan noticias de cualquier tipo para definir el rumbo del proyecto.

