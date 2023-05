Moda 2023: Estos son los mejores 'looks' de los invitados a la gala de H&M X Mugler

Comparta este artículo

Madrid, España.- Hace poco más de 1 semana, la industria de la farándula y la moda estaba gozando de la MET Gala 2023, con la temática de Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, donde algunas estrellas como Jared Leto se viralizaron por lo extravagantes de sus atuendos, y es que... ¿quién no se enamoró de la botarga de gato del vocalista de Thirty Seconds To Mars? o ¿soñó con utilizar un vestido similar al de Jenna Ortega?

Sin embargo, la vida, al igual que la moda, tiene que seguir y como muchos entendidos del tema sabrán, las pasarelas y los lanzamientos de nuevas colecciones no dejan de aparecer. Este fue el caso de una de las celebraciones más esperadas del año: La Fiesta de H&M X Mugler y sino sabes de qué se trata, no te preocupes porque en las próximas líneas te enterarás de todos los pormenores.

La fiesta de H&M X Mugler es una colaboración entre las casas de moda del mismo nombre y se trata de uno de los eventos más importantes del mundo de dicha industria. La unión presenta de todo, desde monos de lycra hasta sastrería de cuero y jeans nude. La casa Mugler es considerada como una fuerza transformadora en el mundo de la moda, apreciada por su estética inclusiva y rompedora de esquemas.

Dicha celebración se llevó acabo recientemente en Madrid, España, donde se festejó el lanzamiento de la que sería una de las colecciones más esperadas de esta temporada. De acuerdo con algunos informes, los invitados mejor vestidos fueron Blanca Soler con un atuendo asimétrico, el cual sitios especializados en moda, como Vogue, ya habían vaticinado que se convertirían en las estrellas de los próximos meses del 2023.

Fotografía de Blanca Soler

Créditos: El País

Otra famosa que se posicionó como una de las mejores vestidas y que también se decantó por un vestido asimétrico fue la histrionista Greta Fernández, quien lució un vestido asimétrico, unas botas largas de punta y un blazer, lo que le dio una apariencia completamente fresca, pero elegante, mientras que su corte al estilo bob le dio un aspecto bastante despreocupado y juvenil, ideal para este tipo de eventos.

Fotografía de Gretta Fernández

Créditos: El País

Finalmente, se encuentra Rubí Carillo, quien lució un mini vestido color negro, también asimétrico, con unas medias bastante coquetas y una chaqueta de tipo motero, la cual ha estado dominando bastante en las pasarelas del 2023 y parece ser que se quedará el resto del año. Como mención especial se encuentra Kylie Jenner, quien sacó su lado más apasionado al lucir una gabardina de cuero, ideal para la próxima temporada de lluvias.

Kilye Jenner y Rubí Castillo

Créditos: Insternet

Y a ti, ¿qué combinación te gustó más?

Fuentes: Tribuna