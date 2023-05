¿Quién es Lewis Hamilton, el piloto de la Fórmula 1 que le habría robado el corazón a Shakira?

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El fin de semana pasado tuvo lugar el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y, aunque la carrera presentó momentos intensos como la reñida pelea por el primer lugar entre Max Verstappen y Checo Pérez, toda la atención estuvo puesta en la cantante colombiana Shakira, ya fue captada en ese mismo evento junto al famoso piloto de Mercedes Benz, Lewis Hamilton.

Después de asistir al Autódromo Internacional de Miami con sus hijos Sasha y Milan, la artista de 46 años de edad fue a cenar con el multicampeón de la Fórmula 1 al restaurante Cipriani, uno de los más exclusivos de la zona. No obstante, lo que fue catalogada como 'la primera cita' entre Shakira y Hamilton no sería la única vez que salieron juntos, ya que el medio Daily Mail compartió imágenes de la cantante y el inglés en un yate, en el cual habría recogido a la ex de Piqué en el muelle de su mansión en Miami.

¿Quién es Lewis Hamilton?

El siete veces campeón mundial, nació el 7 de enero de 1985 y creció en la ciuad de Stevenage, Reino Unido, localizada a las afueras de Londres. Lewis Hamilton confesó en una entrevista experimentó el acoso escolar cuando tenía solo 6 años, pues aseguró que le llegaron a arrojar plátanos cuando lo maltrataban racialmente. Actualmente es el único piloto negro en la F1, y calificó sus días de escuela como los más traumáticos.

Hamilton comenzó a competir en karts a los 8 años y ganó su primer campeonato nacional en 1995. Después de pasar a las carreras de monoplazas, se convirtió en piloto de pruebas del equipo de Fórmula 1 McLaren en 2006 y debutó como piloto oficial en la temporada de 2007. Ese mismo año, se convirtió en el piloto más joven en ganar el campeonato mundial del circuito automovilístico.

Hoy en día tiene 38 años de edad, posee el récord de la F1 con 103 victorias en Grandes Premios y 103 poles, y comparte el récord de más títulos de la F1 con el gran Michael Schumacher. En los últimos años, Hamilton se ha distinguido fuera de la pista, haciendo campaña incansablemente para luchar contra el racismo e instando a otros en la F1 a hablar más.

Hamilton creó la 'Comisión Hamilton' para mejorar la diversidad de la F1 y también se ha pronunciado sobre los abusos contra los derechos humanos en los países donde la F1 compite. El año pasado, Hamilton dijo que la " mentalidad arcaica " tiene que cambiar después de que el campeón retirado Nelson Piquet, según los informes, usó un insulto racial en su contra.

Fuente: Tribuna