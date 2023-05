¿Saldrá libre? Llega el día del juicio de Héctor Parra; abogada del actor de Televisa da los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Finalmente para el reconocido y muy polémico actor de novelas, Héctor Parra, ya ha llegado el día de su juicio, uno que ha esperado por casi dos años dentro de prisión, pues finalmente se dirá si saldrá libre o no de los cargos de abuso sexual en su contra, por lo que la abogada del histrión de Televisa ante los medios de comunicación acaba de compartir detalles del caso y que es lo qué se debe de esperar en esta audiencia.

Como se recordará, a finales del año 2020 todo el mundo del espectáculo quedó en completo shock cuando Alexa Parra, hija del actor, interpuso una demanda en contra de Héctor por abuso sexual, abriéndose desde ese momento las carpetas de investigación en el caso, mismas por las que el 15 de junio del 2021 el histrión fue detenido por las autoridades, situación que sigue dando de que hablar, pues aún no se define su inocencia o culpabilidad, aunque en su mayoría dudan de la joven y su madre, Ginny Hoffman.

Sin duda estos casi dos años han sido una tortura para Parra que ha estado detrás de la reja y su hija mayor, Daniela Parra, que ha estado apoyando en todo momento a su famoso padre, siendo muy contundente al decir que él es inocente, que es el mejor papá del mundo y sería incapaz de algo así, y ahora, su lucha podría estar a punto de dar los frutos positivos que tanto anhela, pues se dice que pronto sería liberado, ya que aparentemente el juez creería en su inocencia, o al menos eso han dicho.

Héctor y Alexa Parra. Internet

Esto pues la tarde del pasado 10 de mayo, cuando se realizó una importante audiencia sobre el caso del famoso actor, su abogada, Samara Ávila, habló con los medios de comunicación a su salida de los tribunales y con total firmeza se dice optimista de tener resultados positivos para ellos, siendo muy clara al decir que para ella, cada día que pasa y con cada prueba y declaración que se hace, en su opinión Héctor es inocente y va a salir libre.

Aunque dijo que no podía afirmar o negar nada, sí recalcó que tiene un buen presentimiento, declarando que no está feliz de que un hombre que ella considera inocente está encarcelado, además de agregar que pese a que el juez lo declaré libre de todo cargo, no saldría de inmediato, dado a que se tardarían un par de días en que se haga oficial, pues la otra parte tiene la oportunidad de apelar la decisión y presentar más pruebas a su causa.

Finamente, Ávila dejó muy en claro que este jueves 11 de mayo es un día clave y al menos que haya cambio de último momento, se dará el veredicto sobre si es o no culpable, aclarando que de ser condenado y digan que no es inocente el veredicto final con la sentencia se daría días después, mencionando que de igual forma ellos podrían apelar la mencionada decisión y alargarse un poco más la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui