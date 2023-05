Sergio Mayer llega a 'VLA' y dice si está en contra de documental sobre caso de abuso de Héctor Parra

Ciudad de México.- El famoso actor y muy querido cantante, Sergio Mayer, recientemente dio mucho de que hablar en una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, debido a que tras enterarse de que habrá un documental del caso legal que enfrenta el polémico actor, Héctor Parra, por presuntamente haber abusado sexualmente de su propia hija, el también político reveló si está en contra de que salga a la luz el tema.

Cómo se recordara, actualmente Parra se encuentra detrás de las rejas, debido a que su hija menor, Alexa Parra, interpuso una demanda en contra de él por presunto abuso sexual, por lo que se comenzaron las investigaciones en su contra y cómo es común en este tipo casos, las autoridades encarcelaron al histrión el 15 de junio del 2021, sin embargo, contrario a otros casos, el público se encuentra dudando de la culpabilidad del supuesto agresor y han señalado que la joven miente sobre lo sucedido.

Alexa y su madre, Ginny Hoffman, precisamente por esas dudas que tanto han vivido a lo largo del proceso, es que decidieron que sería buena idea lanzar el documental sobre el caso, el cuál llevará por nombre Los Dos Juicios de Alexa, para así poder llevar ante los ojos del público todo lo que han vivido, especialmente el proceso que enfrentó la joven para descubrir que vivía abuso, el sanar para poder enfrentarlo y llevarlo a lo legal, mostrando todo, incluso lo que sucede actualmente.

Dicha decisión también fue sumamente criticada por el público e incluso por alguna que otra celebridad, pues afirman que no es correcto exponer algo de esta índole y que buscarían generar simpatía entre el jurado y todo el mundo. Ante estos nuevos ataques, el famoso exintegrante de Garibaldi, que ha estado dentro del caso apoyando a la actriz y su hija con los temas legales, recientemente sorprendió al dar su inesperada opinión del documental.

Esto pues el actor de novelas cómo La Fea Más Bella, señaló que en su opinión ella "tiene todo el derecho de decir y de expresar lo que quiera y decir su verdad, independientemente del tema legal", afirmando que acaba de enterarse hace muy poco de la decisión de llevar el juicio a las pantallas y que será el actor y productor, Felipe Nájera, el encargado de llevar este proyecto televisivo, al cual también mostró su apoyo.

Finalmente, Mayer expresó de forma contundente que siente que los temas se están llevando de una buena manera, que Nájera hace un buen trabajo y que le agrada más que su colega no esté involucrado en el caso, pues así le dará un punto de vista imparcial, agregando que de igual forma con nada se da gusto al público, ya que si fuera alguien involucrado dirían que la opinión está sesgada, recalcando que su opinión será objetiva y de cómo vivió todo, negando que se busque influenciar al juez o a alguien más.

No creo que un juez esté de alguna manera influenciado por 30 segundos de un documental o sea, no se equivoquen, no distorsionen la realidad, son los hechos, son los elementos, son las pruebas, las que un juez toma para tomar una determinación a favor o en contra", expresó Sergio.