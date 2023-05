Televisa, en shock: Destrozan a Ninel Conde con memes por arreglitos en el rostro y estalla en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la famosa actriz mexicana Ninel Conde ha sido víctima de nuevas críticas y burlas por la apariencia de su rostro y es que usuarios de las redes sociales continúan afirmando que ya se excedió de cirugías y arreglitos, por lo que ahora estaría desfigurada. La mañana de este jueves 11 de mayo la llamada 'Bombón Asesino' reapareció en el programa Hoy y mandó un contundente mensaje a todos los que la critican.

La famosa exestrella de TV Azteca, donde realizó telenovelas como Catalina y Sebastián y Como en el cine, ha sido muy criticada en los últimos años debido a que más de uno de sus seguidores considera que está irreconocible a como era en su época de juventud. En más de una ocasión Ninel ha sido víctima de los memes, donde se burlan y hasta la compararon con personajes como Michael Jackson o 'Calamardo Guapo'.

La también intérprete de los melodramas La antorcha encendida, Luz Clarita, Rebelde, Fuego en la Sangre y En tierras salvajes ha negado siempre recurrir a este tipo de prácticas quirúrgicas para embellecerse, sin embargo, es muy evidente que luce completamente distinta a como se veía cuando recién saltó a la fama. Conde comenzó su carrera de la mano de la televisora de San Ángel desde el año 1995.

Antes y después de Ninel Conde

La mañana de este jueves 11 de mayo en el matutino de Las Estrellas compartieron una entrevista con Ninel, donde además de compartir que se encuentra plena y negar que vaya a entrar a un reality como La Casa de los Famosos México, también respondió a las críticas hacia su físico. La prensa cuestionó directamente a la artista de 46 años sobre las comparaciones que han hecho con Eduin Caz por un supuesto abuso de Botox y estalló de inmediato.

Eduin puede hacer lo que quiera, él ya está más allá del bien y del mal, ¿no?", dijo la exesposa de Giovanni Medina.

Luego la actriz preguntó: "¿Cómo saben el efecto de cuando te pones mucho Botox?". Al escuchar una respuesta que no le agradó, Ninel procedió a pedirle a los reporteros a que primero se informen sobre el tema: "Yo les invito a que lean, o sea, el Botox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralicen o se atenúen y no tengas tanta gesticulación... pero si se refieren a los fillers o al ácido hialurónico... mejor hay que leer".

Luego los reporteros le pidieron a Conde que enviara un mensaje a sus críticos y fue muy contundente pues afirmó que a ella le importa poco lo que opinen de su apariencia física: "Me da lo mismo. Mira, la que puede, puede, y la que no, queso (que soporte). Ciao", expresó antes de retirarse de la entrevista. ¿Crees que Ninel Conde ya se pasó de arreglitos estéticos o cirugías?

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy