Tras perder a su madre desde que era una niña, Maribel Guardia estremece con este mensaje

Ciudad de México.- Si bien, Maribel Guardia es una de las estrellas más queridas y admiradas de Televisa, al grado en el que muchos de sus compañeros suelen hablar cosas buenas de ella dado a su gran personalidad y profesionalismo, la realidad es que la estrella de Corona de Lágrimas ha vivido un verdadero drama en la vida real, desde el temprano fallecimiento de su madre (cuando ella tenía apenas 9 años), hasta la inesperada muerte de su hijo, Julián Figueroa, el mes pasado.

Como algunos recordarán, el deceso de su progenitora dejó gran huella en la actriz de Serafín y Cómplices al rescate, quien incluso llegó a desear no tener hijos por el temor de morir joven y no poder cuidar a su pequeño, cosa que si bien no se cumplió, años más tarde si debió enfrentarse al dolor más grande de una madre: Perder a un hijo. Si bien, esto debió ser suficiente como para que la actriz decidiera tomarse un descanso de la farándula, la realidad es que parece estar más decidida que nunca a no detenerse.

Tomando todo lo que se mencionó líneas atrás como contexto, es posible que esta semana haya sido una de las más complicadas para Maribel, ¿la razón? El pasado martes, 9 de mayo, se cumplió el primer mes de la muerte de su hijo, el actor de Mi camino es amarte, asimismo, el día siguiente se celebró el Día de las madres en México, sin embargo, Guardia hizo ahínco de su gran fuerza y únicamente se limitó a conmemorar a su hijo con un conmovedor mensaje en Instagram.

Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma

Mientras que al día siguiente felicitó a su hermana mayor, Vilma Chacón, de 80 años, por haber cuidado de ella, cuando ambas perdieron a su madre. La también cantante, resaltó la gran admiración y cariño que tiene por su hermana, a quien calificó como su "mejor amiga", a quien de alguna manera ve como si fuera su propia madre, ya que, ella fue la encargada de educarla, luego del desgarrador evento.

Mimita chula : Feliz día de las madres. Te amo tanto, te admiro, te respeto, eres mi maestra, mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga , mi inspiración , mi remanso de paz. Gracias por tomar mi mano cuando era una niña y educarme con tanto amor . Ya tenemos nuestro ángel en el cielo

Esta publicación consiguió estremecer a algunas personas del mundo de la farándula, quienes no dejaron de expresar cuán conmovidas se sentían, en la sección de comentarios. Entre ellos se puede mencionar a África Zavala, Mariana Seoane, así como también varios fans de Maribel, quienes la felicitaron por contar con alguien que la haya cuidado y procurado en sus peores momentos.

