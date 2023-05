Tunden a Luis Miguel por cuidar de las hijas de Paloma Cuevas e ignorar a sus propios niños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Luis Miguel es uno de los cantantes más importantes de Hispanoamérica, también es una figura considerada como polémica por diversas razones, siendo la principal su completa ausencia en la crianza de los tres hijos que ha tenido: Michelle Salas, Miguel y Daniel Gallego. Sin embargo, en un giro de la vida, en los últimos años se le ha visto sentar cabeza con Paloma Cuevas y hasta ha estado cuidando de las niñas de ésta.

Como algunos recordarán, el cantante de La incondicional gozaba de una fama de ser sumamente seductor, pero hasta hace unos años parecía ser que ninguna mujer lograba capturar del todo su corazón. A lo largo de su historia, el 'Sol de México' ha sido vinculado amorosamente a varias mujeres, entre las que se pueden mencionar Mariah Carey, Adela Noriega, Erika Buenfil, Lucía Méndez, Mariana Seoane, entre muchas otras.

De ellas, el cantante de La chica del bikini azul embarazó a dos, Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, y a Aracely Arámbula. Y aunque a su hija mayor, Michelle Salas, prácticamente la desconoció los primeros años de su vida, todo parecía que cambiaría con la actriz de La Madrastra (2022), puesto parecía que tenía una unión más fuerte con ella e incluso se le vio posar en diversas fotografías con los dos hijos que tuvo con ella: Miguel y Daniel.

Tunden a Luis Miguel por cuidar de las hijas de Paloma Cuevas

En algún momento, las cosas dieron un giro inesperado Luis Mi se alejó tanto de Aracely como de sus dos hijos, incluso en meses recientes se supo que Arámbula demandó al 'Sol' por haber dejado de pagar la manutención de ambos niños, en el periodo de la pandemia por Covid-19. De manera prácticamente paralela, el cantante se ha dejado ver mucho más unido a su novia Paloma Cuevas y a las hijas de ésta.

Este hecho quedó en claro cuando el programa matutino de Telemundo, Hoy Día mostró imágenes exclusivas de que el cantante de La Bikina, descendiendo de una camioneta, la cual era conducida por su novia, Paloma Cuevas, ¿la razón? Ambos estaban acompañando a las hijas de ésta a la escuela. En las imágenes se aprecia a un Luis Miguel sonriente y hasta cierto punto paternal, cosa que molestó bastante a los conductores.

La presentadora que se mostró aún más enojada con Luis Miguel fue Penélope Menchaca quien arremetió en contra del famoso porque parece ser perfectamente capaz de asumir una responsabilidad como la paternidad con otros niños que no le pertenecen, cosa que no dudó en mencionar al declarar que 'El Sol' es "farol de la calle, pero oscuridad de su casa", en referencia a que no se le ha visto reunido con sus hijos en mucho, mucho tiempo.

Lo he dicho, es el farol de la calle, oscuridad de su casa y volvemos a lo mismo, te preocupas por los de alguien más pero no de los tuyos. Después de todo es muy buen papá (...) conozco otra manera mejor de reivindicarse, pero bueno...

