Alfredo Adame filtra que Andrea Legarreta tuvo romance con poderoso directivo de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco más de dos meses, Andrea Legarreta y Erik Rubín hicieron pública su separación, después haber pasado más de 22 años juntos. Este hecho provocó que Alfredo Adame hablara demás de su excompañera en Hoy e incluso le envió un mensaje al exTiimbiriche, a quien felicitó por haberse librado del "cáncer" que, a sus palabras, es la amiga de Galilea Montijo, quien aseguró "no vale un cacahuate".

Esto provocó que la paciencia de la protagonista de Qué vivan los niños llegara a su tope y en el mes de marzo, anunció que levantaría una demanda en contra del actor de Cuando me enamoro, puesto ya se había fastidiado de que, cada vez que él hablaba de ella, lo hacía de una manera sumamente despectiva, por lo que decidió recurrir a las autoridades, esto con la finalidad de que el famoso ya no tuviera el derecho de mencionarla en sus entrevistas.

Estoy esperando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí, entonces vamos a ver si va a seguir hablando

Andrea Legarreta confirma demanda contra Alfredo Adame

Tomando todo esto bajo contexto, Alfredo Adame brindó una entrevista para el podcast Sin Vergüenza, donde fue cuestionado si temía por la demanda que Andrea Legarreta aseguró que le impondría, a lo que él dejó en claro que "no", pero no es solo eso, ya que, el polémico conductor comenzó a burlarse de la madre de Mía y Nina, argumentando que no lo haría porque sabe demasiadas cosas de ella.

Ay no, ¿dijo que me iba a demandar?... ¿Tú crees que me va a demandar con todo lo que le sé?

Tras ello, Adame mencionó que ya no era necesario hablar de ella, puesto ya había contado muchas cosas de las que se enteró o que, directamente, él mismo vivió con ella. Luego de esto acusó a Andrea de haber sido la causante de que lo degradaran de cargo en Televisa y es que, según él, en su momento llegó a ser el actor que mayor dinero le hizo ganar a la empresa, pero tras haberla llamado "pe..." en plena transmisión de Hoy comenzaron a cerrarle las puertas.

Y es que, según declaraciones de Alfredo, esto habría ocurrido porque Andrea era novia de uno de los directivos de la empresa, por lo que, después del incidente, comenzó a notar que ningún productor quería trabajar con él, a lo que pensó que todo se trataba de una especie de "mano negra" que la propia Andrea habría urdido para que el actor de La sombra del pasado dejara de pertenecer a la lista A de la empresa de los Azcárraga.

Pasó como pasó, y como andaba ahí de noviecita de un importante, entonces la agarraron contra mí, yo era el golden boy, yo era el que más lana metía, el que más rating metía, el que todo el rollo, entre novelas y programas unitarios. De repente viene un productor, me dice: 'Tú vas de protagónico en mi novela', voy y me pruebo con cuatro chavas y luego ya no me habla. Voy a nueve (castings) y hasta que el noveno digo: 'No, aquí hay mano negra'", concluyó el famoso

¿Por qué Adame llamó "per..." a Andrea Legarreta?

Todo ocurrió hace poco más de 20 años, cuando ambos se encontraban presentando el segmento de Hoy Telenovelas, en dicha ocasión ambos debían hacer una parodia de un melodrama, sin embargo, parece ser que Alfredo se metió mucho en su papel, ya que, mientras ambos forcejeaban para una escena, éste le gritó a a Legarreta: "Quítate pe...", lo que causó las molestias en la famosa, quien incluso cayó al conductor, quien intentó disculparse con ella. Años después, Adame mencionó que el salió de corazón insultar a la exesposa de Erik Rubín.

Fuentes: Tribuna