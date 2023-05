Aracely Arámbula estalla contra Luis Miguel e impacta a Televisa con duro mensaje: "No lo extrañamos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz mexicana Aracely Arámbula, quien el pasado 2022 volvió a las telenovelas de Televisa, se sinceró con la prensa como pocas veces y envió un fuerte mensaje para su expareja Luis Miguel, quien ha estado muy ausente en la vida de sus hijos Miguel y Daniel. Como se recordará, hace unos días hasta trascendió que 'El Sol' podría ser arrestado en México debido a una demanda que tenía puesta en su contra la madre de sus herederos menores.

Aunque esta información fue desestimada, ahora la propia 'Chule' salió a confirmar ante diversos medios de comunicación que el intérprete de La Incondicional sigue sin buscar a sus hijos, quienes ahora ya son todos unos adolescentes. A pesar de que en muchas ocasiones la originaria de Chihuahua es reservada para hablar sobre 'Luismi', en esta ocasión no dudó en aclarar si el cantante tiene estrecha comunicación con sus retoños.

Durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México, la exestrella de Telemundo reveló que el cantante no procura tener relación con sus hijos pero resaltó que tanto ella como su familia se encargan de tener a los menores rodeados de amor: "Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él (Luis Miguel). Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, hermano y con mis sobrinos. Mis hijos están en una familia muy unida y tienen de regalo mucho amor; la verdad, no extrañamos nada".

Luis Miguel ha estado ausente en la vida de sus hijos

Y añadió: "La única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos es su madrina Natalia". Al cuestionarle si necesitaba la ayuda económica y emocional del intérprete, quien en los próximos meses comenzará una gira internacional, la actriz de las novelas Prisionera de amor, Acapulco, cuerpo y alma y Cañaveral de pasiones respondió: "Yo trabajo mucho y, la verdad, vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera... desde antes de él, con él y después de él".

De igual manera, la intérprete de múltiples obras de teatro aseguró que puede decir muchas cosas de su relación con Luis Miguel, pero prefiere quedarse callada por sus hijos: "Soy una mujer libre para hablar y decir lo que yo quiera, pero soy una mujer muy privada. Toda la vida lo he sido, ¿cuándo me han visto hablar de otras personas?, no me gusta hablar de la gente y menos de alguien tan famoso y es el papá de mis hijos, por respeto a mis hijos y por el amor familiar", dijo según información recogida por Agencia México.

Y aunque 'El Sol' siempre ha estado ausente en la vida de sus pequeños, la actriz de 48 años aseguró que no se lamenta por las decisiones que tomó en el pasado al haberlo elegido como su pareja: "No hay que arrepentirse de nada, ¿cómo voy a arrepentirme si me dio dos hijos hermosos?, mis hijos nacieron de un gran amor y estoy agradecida de la vida". En los últimos días Luis Miguel ha sido muy criticado debido a que ha sido visto conviviendo con los hijos de Paloma Cuevas, su nueva novia, pero sigue sin buscar a sus herederos biológicos.

Fuente: Tribuna