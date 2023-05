¿Cambio de 'look' en verano? Estos cortes de cabello aesthetic te ayudarán a lucir fresca y moderna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La moda aesthetic está arrasando en las redes sociales como TikTok e Instagram, por lo que no es de extrañarse que busques estar al corriente de esta tendencia, la cual no solo cubre ropa, sino también cortes de cabello. ¡Así es, leíste bien! Si lo que quieres es obtener un 'look' fresco, moderno y a la moda, no te preocupes, porque a continuación te leerás una lista de buenas ideas para que puedas cambiar tu aspecto de manera exitosa.

Cabello glam rock

Si te gusta el estilo de los años 70 con un toque de rock and roll, el cabello glam es para ti. Este tipo de peinados se caracterizan por tener mucho volumen, textura y movimiento, y se pueden lograr con diferentes cortes y colores. Puedes inspirarte en las estrellas de la serie Daisy Jones and the Six, que lucen desde el mullet corto hasta el flequillo rizado y de cortina. Lo importante es dejar secar el cabello al aire y aprovechar tus ondas y rizos naturales. También puedes usar productos como espumas, geles o sprays para darle más definición y brillo a tu melena.

Mullet

El mullet es uno de los cortes de cabello más atrevidos y controversiales, pero también uno de los más aesthetic. Consiste en llevar la melena lo más corto por delante y más largo por detrás, creando un contraste llamativo. El mullet se puede adaptar a diferentes formas de cara y tipos de cabello, siempre que se acentúen los rasgos individuales con el estilista. Algunas celebridades que han lucido este corte son Kristen Stewart, Taylor Russell y Rihanna. Para peinarlo, puedes optar por un look despeinado o por alisarlo con una plancha.

Rihanna usando el corte mullet

Cortes despuntados

Los cortes despuntados son aquellos que tienen las puntas desiguales y desfiladas, lo que les da un aspecto desenfadado y juvenil. Este tipo de cortes son ideales para darle más movimiento y volumen al cabello fino o lacio, ya que crean la ilusión de más cuerpo y textura. Los cortes despuntados se pueden llevar en diferentes longitudes, desde el pixie hasta el bob o el lob. También se pueden combinar con flequillos o mechas de diferentes tonos para crear más dimensión.

Degrafilado en capas

El degrafilado en capas es una técnica que consiste en cortar el cabello en diferentes niveles, creando un efecto escalonado. Este tipo de corte es perfecto para darle más forma y movimiento al cabello largo o medio, especialmente si es ondulado o rizado. El degrafilado en capas ayuda a eliminar el peso y el exceso de volumen del cabello, así como a resaltar los rasgos faciales. Se puede llevar con o sin flequillo, y se puede peinar con secador o al natural.

Corte degrafilado en capas

Estas son algunas ideas de cortes de cabello aethetic para este verano 2023. Si bien, todas son excelentes opciones debes tener en cuenta algunos aspectos, como el tipo de corte que más te gustaría llevar, así como el tipo de cabello y rostro que tienes. Como podrás notar, sobre todo en el último punto, algunos estilos te pueden aportar mayor volumen, peso o te ayudará a resaltar algunos rasgos faciales.

Fuentes: Tribuna