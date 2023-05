Este sería el mensaje oculto que Shakira incluyó en 'Acróstico' y es para Gerard Piqué

Miami, Estados Unidos. - La noche del pasado jueves, 11 de mayo, Shakira estrenó su nuevo tema titulado Acróstico, el cual está dedicado casi en su totalidad a sus dos hijos, Sasha y Milan. Tal y como ha ocurrido con las otras canciones de la colombiana, dicho tema se convirtió en todo un éxito a los pocos minutos de estrenado. Y es que, para el momento en que se escribió esta nota, la pieza contaba con 2,6 millones de visualizaciones en YouTube y se encontraba en el puesto 5 en tendencia de música.

Esta canción resaltó por ser diferente a sus predecesoras como Te felicito, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Monotonía o TQG, ya que ésta aborda con un toque tierno algo que la colombiana no se había dado la oportunidad de explorar, al menos no de manera tan pública, y se trata sobre cómo la maternidad la ha ayudado a superar el duelo por el que pasó tras la infidelidad de Gerard Piqué con la joven modelo de Kosmos, Clara Chía.

Shakira habría utilizado a 'Acróstico' para responderle a Piqué

El video con duración de 2 minutos y 50 segundos no muestra en sí a Shakira, sino a un ave que hace todo lo necesario para que sus dos polluelos puedan nacer y desarrollarse, esto a pesar de que ella tiene que luchar contra las inclemencias del clima, lo que se utiliza como una metáfora de que la cantante ha procurado proteger a sus niños de toda la tormenta mediática y emocional que ha representado su separación.

Si bien el tema está enfocado completamente en Sasha y Milan, existen algunos internautas que mencionaron que la canción llevaría un mensaje oculto en contra de Piqué, ¿la razón? A mediados del pasado mes de marzo, el líder de la Kings League brindó una entrevista para el programa El món, del a cadena RAC1, donde habló sobre sus proyectos, pero también mencionó a Shakira, a quien tildó de irresponsable por someter a sus hijos al escrutinio de los medios por la manera en la que hizo público su dolor con las canciones anteriormente mencionadas.

No quiero hablar del tema, no creo que toque. No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien", señaló Piqué en aquella ocasión