Examiga de Meghan Markle asegura que su personalidad cambió cuando comenzó a salir con Harry

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es posible que Meghan Markle no sea precisamente la persona favorita de la Familia Real Británica, algo que tiene sentido si se toma en cuenta que la actriz de Suits ha hablado muy mal de los royals en diversas ocasiones, siendo la explosiva entrevista con Oprah Winfrey el mayor ejemplo de todos; sin embargo, a lo largo de los años, algunos amigos y familiares de la polémica duquesa de Sussex han dado testimonios que indican que la celebridad cambió bastante tras conquistar a Harry.

Meghan Markle era una actriz en ascenso, originaria de Los Ángeles, California. Si bien llegó a participar en diversas producciones con papeles menores, la celebridad consiguió obtener mayor renombre en los medios cuando apareció como co-protagonista en la serie de abogados, Suits o La ley de los audaces (nombre que le pusieron en Latinoamérica). Según algunos amigos y familiares, la ahora royal tenía un comportamiento relativamente normal en ese entonces, amaba a su padre y se esforzaba por sobresalir en los medios.

Sin embargo, todo esto había cambiado cuando conoció al Príncipe Harry, en el año 2016. Ejemplos de estos hay muchos, por un lado se encuentra la presunta amiga que presentó a Markle con el hijo menor de Carlos III. Según declaraciones de Violet von Westenholz, quien es hija de uno de los amigos más cercanos del actual rey de Inglaterra, ella era amiga de la histrionista, quien le pidió que le presentara a un inglés, siendo Harry el elegido. Ambos se habrían conocido en una cita a ciegas.

Aseguran que Meghan Markle habría cambiado su personalidad tras hacerse novia de Harry

Según declaraciones de Violet, tras esto, Meghan desapareció de su vida y nunca más le volvió a hablar. Este mismo escenario se repitió con el propio padre de Markle, Thomas, quien asegura que su hija lo habría repudiado después de que salió a la luz que él le había pagado a los paparazzis para que tomaran fotos de él tomándose unas medidas para el traje que llevaría a la boda de su hija y leyendo un libro de la historia de Reino Unido. Hasta la fecha la duquesa no le habla a su padre.

A esta lista se le unió la participante del programa de telerrealidad Made in Chelsea, Millie Mackintosh, quien también fue gran amiga de Meghan Markle, luego de que ambas se conocieron en el año 2015, en la inauguración de un hotel en Estambul. Según declaraciones de la celebridad, la última vez que vio a la duquesa fue cuando se fueron a disfrutar de una tarde de diversión con margaritas y una piscina. En aquella ocasión, la actriz le dijo que estaba conociendo a Harry y estaba expectante de ver hacía donde iban las cosas.

Luego de esto, la prensa comenzó a abrumar a Meghan, por lo que Millie intentó enviarle un mensaje a su amiga para ver si se encontraba bien pero, supuestamente, la manera en la que le habría respondido fue tan tajante que consideró que, quizás Markle estaba en un mal momento, por lo que decidió esperar a que le volviera a hablar cuando estuviera más tranquila, pero esto nunca volvió a ocurrir.

Nunca volví a saber de ella y nunca más le envíe mensaje porque sentí que me dijo que me fuera a la mie... básicamente en ese mensaje Meghan me hizo un fantasma. Lo que leí en ese mensaje fue que tal vez necesitaba un poco de espacio. Tal vez necesitaba calmarse, estaba enojada, tal vez estaba bajo mucha presión. Así que no le volví a enviar mensaje, pero esperaba que nos mantuviéramos en contacto", aseguró la influencer