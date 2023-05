"Héctor Parra se queda en prisión": Abogada de Ginny Hoffman hunde al actor de Televisa con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente Olivia Rubio, la abogada de la famosa y reconocida actriz, Ginny Hoffman, acaba de hacer unas fuertes confesiones sobre el tan sonado caso del reconocido y muy polémico actor de novelas, Héctor Parra, con las cuales sorprendió a miles y sin duda hunde más al actor de Televisa, tratando de restarle credibilidad a sus testimonios, afirmando que a él aún le quedan muchos años en prisión.

Tras casi dos años de que Parra se encuentre encarcelado por el caso de Alexa Parra, la hija que lo acusa de abusar de ella, finalmente la verdad está a punto de saberse o al menos la verdad que consideren es la correcta la justicia mexicana, pues la tarde del pasado jueves 11 de mayo ya se realizó los primeros resultados de todas las audiencias con los desahogos de pruebas sobre la culpabilidad o inocencia del reconocido histrión.

Como se sabe, las primeras declaraciones estuvieron a cargo de su hija mayor de él, Daniela Parra, dijo que su padre había sido declarado como un hombre inocente, luciendo feliz y emocionada, diciendo que finalmente tantos años de pedir y luchar estaban ganando la guerra, sin embargo, por otro lado, la familia Hoffman junto a su abogada desmintieron el hecho de que estuvieran cerca de conseguir la libertad de Héctor, señalando que él se va a quedar en prisión muchos años más.

De igual forma, la mañana de este vienes 12 de mayo, Olivia declaró para el matutino de Imagen TV que el actor de novelas eligió a Alexa para ser la víctima de sus abusos por un tema estratégico, señalando que se tiene "documentado que hay agresores que solamente van a agredir a las personas que ven más vulnerable", y que él mismo dejó en claro que a Daniela no la veía así, pues su madre era una abogada, afirmando que él en una de las audiencias lo dijo tal cual.

El mismo señor Héctor a dicho que no iba a agredir a Daniela porque su mamá era abogada, lo dijo así, literalmente lo dijo: 'No, cómo iba a agredir a Daniela cuando su mamá era abogada', lo que le tenía miedo era a eso.... El agresor elige a la persona más vulnerable a la persona de su núcleo cercano y en este caso fue su hija menor y a la hija que tenía a disposición, pues Alexa vivía unas calles con su madre cerca del departamento de Héctor", expresó.

Tras esto, explicó que el modus operandi de este hecho se llama "delito de oculta realización", que es cuando "el agresor espera que no haya otras personas, lo hará cuando no hay testigos", dando ejemplos de que lo hacía cuando dejaban a la menor a su cuidado, siendo muy contundente al exponer que esta clase de personas son muy cuidadosas para no ser descubiertas y por ello es que tiene al pendiente todos los detalles.

Tomando un momento la palabra, Ana María Alvarado expresó que valora y admira su trabajo, pero que no podía evitar preguntar cómo saber quién de las dos partes decía la verdad en el caso, a lo que la abogada señaló que solamente hablaría del documental y lo que se espera lograr con este, como el hecho de mostrar las pruebas en la que avalen todo lo dicho por ello, afirmando que si se aborda el tema correctamente no va a ser revictimizante, recalcando que ese adjetivo queda más cuando los medios de comunicación tachan de mentirosas a sus clientas.

Finalmente, recalcó que aunque sí le quitaron unos delitos, sí se encontró culpable de corrupción de menores y ese era el más importante y el más grave en la lista, por lo que todavía podría pasar en prisión entre siete y 12 años más, confesando que será a finales de este mes o el siguiente que habrá un documento firmado y certificado en el que se haga oficial que es culpable de dicho delito y se de una sentencia formal.

