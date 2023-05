Horóscopos del fin de semana: Mhoni Vidente te comparte las predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este fin de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, viernes 12 de mayo del 2023, en los que encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡TRIBUNA te comparte los mensajes del Universo para esta jornada!

Aries

La noche de este viernes 12 de mayo del 2023 es ideal para disfrutar de una velada romántica con la persona que te gusta. Pierde el miedo, querido Aries, e invítalo a salir. En temas de dinero, necesitas algo extra para sobrevivir el mes.

Tauro

No debe ser tan despistado con sus asuntos económicos, querido Tauro, ya que debe mucho dinero. Se enfrentará en el trabajo a gente con poca paciencia, le tocará respetad.

Géminis

No estaría de más revisar su colesterol y salud para esta jornada, querido Géminis, pues ha tenido una jornada muy pesada. No se enamore de personas que no lo valoren en realidad, cuide su corazón.

Cáncer

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos; es hora de buscar un nuevo compañero, pero dejando el pasado atrás. Ahora o nunca. No es una buena ocasión para derrochar su efectivo; mejor ahorre.

Leo

Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su empleo, ya que tiene mucho talento, querido Leo; no tenga miedo. Tendencia a sufrir mareos, cuide más su hidratación.

Virgo

En el plano del amor, aparecerán algunos nubarrones y se sentirá confundido sobre lo que en realidad desea para su futuro. Podría ser víctima de un engaño, tenga cuidado al invertir su dinero o pagar con tarjeta.

Libra

Profesionalmente, tendrá ocasión de lucirse y demostrar lo bien que sabe hacer las cosas en la oficina. Estar en forma le da calidad de vida, así que siga así, no abandone su dieta.

Escorpio

Surgirá una relación pero no pasará de la amistad; recuerde que el amor no debe forzarse. Buena suerte con sus inversiones y su dinero en efectivo; cuide mucho cómo gasta en este día.

Sagitario

Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su oficina para alcanzar el éxito con es nuevo proyecto laboral. El enemigo de su cuerpo es el azúcar, deje de consumirlo.

Capricornio

No se acomode, atienda las demandas de su pareja y de la gente que lo quiere; en el amor, es clave dar para recibir. En el ámbito económico, llegan noticias muy buenas para usted.

Acuario

Minimice la gravedad de ese asunto laboral, porque en realidad es algo que se puede resolver con una conversación de adultos. Reduzca esos pequeños dolores de estómago con comida saludable.

Piscis

No dejes que tu pareja te violente, porque aunque sea un grito, puede ser el inicio de algo horrible. Busca ayuda en las personas que más amas, ellas nunca te dejarán sola.

Fuente: Tribuna