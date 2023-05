Llanto en Televisa: Tras divorcio, Galilea Montijo aparece destrozada en VIDEO y da difícil noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo, quien el pasado mes de marzo confirmó su divorcio de Fernando Reina Iglesias, de nueva cuenta se logró apoderar de la atención de la prensa debido a que hace varias horas apareció ahogada en llanto ante las cámaras de Televisa y compartió una difícil noticia. La también actriz de 49 años ya tiene varios días muy sensible en cuanto a temas de maternidad y esto provocó que nuevamente derramara varias lágrimas en plena transmisión.

Resulta que en el reciente episodio del programa Netas Divinas se realizó un especial por motivo del Día de las Madres y al estar platicando sobre el tema '¿Cuándo es momento de dejar a los hijos?', la originaria de Guadalajara, Jalisco, admitió que esto es uno de sus más grandes miedos. Paola Rojas estaba platicando que a veces como madre se piensa que ellas son indispensables para los hijos, pero es importante saber que no.

La especialista compartió que efectivamente todos los niños deben de crecer con raíces pero también con alas para volar y ahí fue cuando Montijo no se pudo contener más y acabó llorando en pleno foro del Canal Unicable: "Ay Nancy, pero también qué difícil llegar a ese momento, ay sí (ya voy a llorar)", dijo mientras que Daniela Magún compartió que lo que a ella más le emociona es saber que un día sus herederos estarán completamente realizados.

Por su parte, la conductora tapatía defendió su postura explicando: "Me parece muy difícil, yo sufro eso ¡mucho!, qué difícil soltar, que sabes que tiene qué suceder, pero es muy doloroso pensarlo.... claro que nada me daría más gusto que verlo realizado ¿sabes?", contestó Galilea. Cabe resaltar que esta no es la primera vez en la última semana que la presentadora rompe en llanto al recordar a su hijo Mateo.

La semana pasada mientras promocionaba su participación en el especial Madre Es..., que se transmitió el domingo 7 de mayo, la conductora del extinto programa Vida TV ni siquiera pudo hablar mucho luego de ver un adelanto en donde Érika Buenfil y su hijo Nicolás hacen emotivas confesiones ante las cámaras: "Ya vamos a llorar otra vez, nos la pasamos llorando, va ser un programa muy emotivo, es que como mamá ¡hijo! ver a tus hijos crecer y que se conviertan en hombres", declaró con la voz quebrada.

La también actriz de las telenovelas El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor se quedó muda y no paró de derramar lágrimas en el programa Hoy mientras que 'El Negro' Araiza y Carmen Muñoz se encargaban de seguir hablando: "Yo ya me quiero ir a la casa", dijo la presentadora mientras se secaba las lágrimas. Al parecer el tema de la maternidad para Galilea es muy sensible y es que hace unos días confirmó que ella sí se quedó con ganas de tener más hijos, pero la edad se lo impidió.

Gali y su hijo Mateo

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable