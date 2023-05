Los trabajadores de The Kelly Clarkson Show aseguran que son víctimas de abuso laboral

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace aproximadamente 10 años, la cantante Kelly Clarkson ganó fama a nivel internacional con su éxito Stronger; sin embargo, con el pasar de los años, la famosa debutó como conductora de televisión en un programa de variedad y de entrevistas, de la cadena NBC, el cual se llama The Kelly Clarkson Show, mismo que se caracteriza porque la presentadora desborda alegría y positividad a su audiencia; sin embargo, el detrás de cámaras sería muy distinto.

Recientemente, el medio Rolling Stone lanzó un informe en el que entrevistaron a varias de las personas que trabajaron tras bambalinas en el programa de Kelly y muchos de ellos aseguraron haber terminado traumatizados por el ambiente de trabajo "tóxico", en el cual se les exigía laborar por largas horas, mientras que la paga era prácticamente nula y el abuso verbal se encontraba presente siempre.

Kelly Clarkson ignoraría los malos tratos a los que sus empleados están sometidos

Una de las supuestas víctimas aseguró que los productores solían acosar e intimidar a los trabajadores, lo que a largo plazo comenzó a afectar la salud mental de los agraviados de manera notable. Uno de los afectados mencionó que, luego de ser amedrentado, se subió a llorar al techo de escenario y se cuestionó por qué permitía que se le tratara así. Esta persona se acercó a la revista de música para contar sus vivencias, tanto él, como algunos más lo hicieron amparados bajo el anonimato, puesto temían hacerse acreedores de represalias.

Otro explempleado le dijo al mismo medio que luego de trabajar para The Kelly Clarkson Show tuvo que visitar a un psiquiatra debido a que no podía manejar su trauma de manera individual, incluso aseguró que esto provocó que ya no quisiera volver a trabajar, puesto había quedado "realmente traumatizado". Esta misma declaración fue replicada por otros trabajadores más, quienes incluso denunciaron que no ganaban lo suficiente para vivir.

Los promotores de los abusos a los empleados serían los ejecutivos y el productor del show

Según información de Rolling Stone, varios de los empleados de Kelly Clarkson tuvieron que aceptar trabajos de medio tiempo, además del que ya tenían en televisión porque no podían mantener sus cuentas solo con el salario que la NBC les estaba ofreciendo. Algunos aseguraron que tuvieron que recurrir a empleos como niñera, paseadores de perro, repartidores de comida, entre otras cosas.

Una de las preguntas razonables tras leer todo esto es sí Kelly es consciente de lo que viven sus trabajadores y, según ellos, la realidad es que no es así. Todos se expresaron amablemente de Clarkson, quien presuntamente no sabe los malos tratos que pasan, ya que, todo sería culpa del show runner y productor ejecutivo Alex Duda y de los otros productores, puesto serían ellos quienes fomentan el maltrato a los empleados.

Creo que Alex Duda es un monstruo", aseguró uno de los presentadores

Fuentes: Tribuna