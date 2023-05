Peso Pluma no daría entrevistas tras ir al show de Jimmy Fallon; Gustavo Adolfo Infante lo destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En cuestión de apenas unos meses, el cantante Peso Pluma ha logrado adquirir una notable popularidad no solo en México sino también en Estados Unidos, país en el que logró conquistar al público norteamericano tras presentarse en el programa The Jimmy Fallon Show, el cual es uno de los late night más exitosos y reconocidos en la nación gobernada por Joe Biden; sin embargo, parece ser que la fama ha comenzado a causar estragos en el cantante de Ella baila sola.

Y es que, según información brindada por Gustavo Adolfo Infante, a través de su programa en Imagen Televisión, De Primera Mano, Peso Pluma habría regresado al país con una actitud muy "prepotente", al grado en el que se niega a dar entrevistas a los medios nacionales, hecho que habría causado molestia en el periodista, quien no dudó en enviarle un certero recadito al intérprete de apenas 23 años de edad.

Según información brindada por el conductor, sus fuentes le habrían asegurado que, luego de que Peso Pluma se presentó en el programa de Jimmy Fallon, éste se habría negado a dar entrevistas para para la prensa mexicana, lo que llevó al periodista a llamar la atención del cantante, puesto le recordó que, hasta el momento, únicamente cuenta con un éxito, el cual se encuentra en el primer lugar a nivel global en la plataforma de música de Spotify.

Dicha proeza no parece haber impresionado demasiado a Gustavo Adolfo, quien comparó el caso de Peso Pluma con el cantante de Sur Corea, Psy, quien por si no lo recuerdas obtuvo gran fama en el año 2016 por su éxito a nivel mundial Gangnam Style, la cual sonaba incluso en las fiestas mexicanas y diversas personas se grabaron mientras hacían los icónicos pasos de la coreografía; sin embargo, tras esto el famoso no volvió a lanzar ninguna canción que alcanzara dicha fama.

Según información de Infante, Peso Pluma debía ser bastante cuidadoso, debido a que un solo éxito mundial no garantizaba la fama del cantante, como ocurrió en el caso anteriormente mencionado, por lo que le recomendó se ubicara y que cayera en cuenta de que, posiblemente, en la actualidad se encontraba en la cima del mundo musical, pero esto podría cambiar sino lanzaba un nuevo hit bajo su nombre.

Yo nomás le quiero decir algo a Peso Pluma: Tú tienes un éxito ahorita, nosotros conocimos a un w... que ya no me acuerdo de cómo se llamaba, que cantaban 'Gangnam Style', PSY, ese cuate tuvo 10 veces, 20 veces más éxito que tú y el día de hoy se puede subir al metro, al camión, al trolebús o pasar en frente de Imagen y no lo van a dejar entrar. Entonces, ojalá tu éxito Peso Pluma continúe. Recomendación, si la quieres tomar y si no me da exactamente lo mismo, ubícate porque tienes un éxito

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante le recordó al cantante que Ella baila sola no es un éxito que le pertenezca completamente, ya que, dicha pieza musical le pertenecería a Eslabón Armado, dicha agrupación habría amenazado a Peso Pluma con tomar acciones legales por cantar la canción sin ellos, lo que deja en evidencia que Gustavo Adolfo no tendría fe en que Peso Pluma vuelva a igualar su éxito.

Fuentes: Tribuna