¿Quién es Elliot Page? El actor de 'The Umbrella Academy' que celebra su transición con esta FOTO

Estados Unidos.- Actualmente el reconocido actor y también escritor, Elliot Page, se encuentra acaparando la mirada de millones de sus fans por todo el mundo, debido a que el integrante de The Umbrella Academy, después de haber salido del clóset se encuentra celebrando su transición mediante sus redes sociales con esta FOTO, que ha tenido un gran impacto y ahora todos quieren saber quién es él.

Elliot, anteriormente conocido como Ellen Page, es un famoso actor, productor de TV, activista y ahora escritor de origen canadiense, que comenzó su carrera siendo apenas una joven niña en el drama Hard Candy en el año del 2005, ganando mayor fama en el filme Juno en el año del 2007, abriéndole pasó en la industria con proyectos mucho más grandes, tales como X-Men 3 La Batalla Final y más recientemente en la serie de Netflix antes mencionada.

Pero, después de nueve años interpretando a mujeres y cada vez siendo más famosa en la industria de Hollywood, Page decidió salir del clóset y declararse una persona homosexual cuando estaba en medio de una entrevista, en la cual mencionó que ya no quería esconderse más ni mentirse a ella misma o los demás, y por ello es que hablaba abiertamente de su orientación sexual de manera libre y con gran orgullo.

El público apoyó el que Elliot fuera tan abierto y le dejaron varios mensajes de apoyo, mismos que aumentaron en el 2020 cuando él mismo salió a anunciar que su identidad era transgénero a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, en donde señaló que sus pronombres eran él / ellos y reveló su nuevo nombre, afirmando que estaba en un momento muy feliz de su vida y que se sentía afortunado de finalmente ser él.

Ahora, tras tres años de liberarse por completo y expresar su felicidad al no ocultar más quién era en realidad, recientemente mediante sus redes sociales compartió una foto en la que aparece viendo hacía la cámara con una gran sonrisa, mientras que no lleva puesta una camiseta, señalando que esta era su manera de decirle adiós a los complejos y los demonios que tenía sobre su cuerpo, amando esta versión de él que siempre soñó.

La disforia solía ser especialmente intensa en verano. Sin capas, sólo una camiseta -o capas y oh tan sudoroso- constantemente mirando hacia abajo. Me siento tan bien tomando el sol ahora, nunca pensé que podría experimentar esto, la alegría que siento en mi cuerpo. Estoy muy agradecido por lo que la atención de afirmación de género me ha permitido y espero compartir más de mi viaje pronto. #transjoy", expresó.