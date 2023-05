Terror en Televisa: Conductora Florencia Alduncin asegura que fue abusada por policías de Querétaro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este viernes 12 de mayo la conductora y modelo Florencia Alduncin, quien forma parte del talento de Televisa Querétaro, denunció mediante sus redes sociales que el pasado 10 de mayo sufrió una brutal agresión a manos de civiles y también de parte de elementos de la Policía de Querétaro. En un video que ella misma compartió mostró algunas de las 43 lesiones que le dejaron sus agresores.

La presentadora del Canal Telehit utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir todos los detalles de la terrible experiencia que vivió en pleno Día de la Madre, luego de participar en un choque automovilístico cuando se dirigía a celebrar a su mamá. La talentosa mujer rubia explicó que se encontraba en camino a una comida con su madre cuando otra mujer la chocó, por lo cual ella trató de llegar a un acuerdo pero la otra parte se negó.

Iba manejando en Querétaro, iba a la comida con mi mamá… una chava me chocó, me paro y me dice que no tenía seguro".

Alduncin afirma que la otra conductora se comenzó a reír de ella y que la tomó a "loca", lo cual provocó que ella la atacara: "Cometí un error, metí la mano y la zangoloteé", admitió. Posteriormente familiares de la otra chica y elementos policíacos llegaron al lugar del accidente y ella prefirió retirarse y dejar que su aseguradora se encargara del trámite pero nada de esto ocurrió: "Me fui y a los 5 minutos 8 patrullas fueron por mí".

Me sacaron de los pelos (de mi vehículo), me metieron a la patrulla y me golpearon brutalmente".

Florencia mostró parte de sus lesiones

En la patrulla me manosearon, no hubo un abuso sexual como tal, pero si me manosearon", añadió.

Florencia comentó que tanto elementos de la Policía de Querétaro como civiles se encargaron de golpearla brutalmente, además de que le hicieron tocamientos indebidos: "Una de las mujeres me navajeo, me desmayé, otra me pegó muy fuerte en el labio, tengo lesiones en las costillas, el peritaje salió de 43 lesiones". La conductora de la empresa de los Azcárraga pasó 24 horas en los separos, donde asegura continuó el maltrato.

Y es que la joven presentadora dijo que no le proporcionaron ningún alimento en todo este tiempo y además la hicieron dormir en el piso: "Estuve 24 horas ahí, no comí nada y tengo miedo y temo por mi vida. No me voy a callar, fui golpeada de una manera muy brusca, con puñetazos". De inmediato el mensaje de la famosa se viralizó y otros integrantes del medio artístico como Sofía Rivera Torres y Fer Sagreeb le hicieron saber que la estaban apoyando.

El clip causó indignación de forma inmediata y hasta el momento ya cuenta con más de 16 mil Likes, además de que decenas de usuarios le siguen haciendo difusión. Alduncin dijo que tema de que haya represalias luego de hacer esta denuncia pública y por ello hizo responsable tanto al gobernador de Querétaro Mauricio Kuri González, como a personal de la Fiscalía del Estado. Hasta el momento las autoridades no han respondido a estas fuertes acusaciones, pero se espera que pronto envíen algún comunicado.

