Tras escándalo en TV Azteca, Apio Quijano llega a Televisa y hace impactante confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse en medio del escándalo con TV Azteca y el zafarrancho con sus reporteros, el famoso y reconocido cantante del pop, Apio Quijano, recientemente acaba de llegar a Televisa con una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, con los cuales una vez más habló sobre el tema de la pelea con Consuelo Duval, impactando a todos con su contundente confesión sobre la decisión que tomaron al respecto.

Aún después de dos semanas de que se desatara la polémica entre su hermana, Federica Quijano, y la famosa comediante, el tema del abandono de perros y el que las celebridades se vieron envueltas en casi una batalla legal por las acusaciones de maltrato, Apio sigue siendo cuestionado constantemente por la prensa sobre el tema de cómo es que Consuelo se disculpo, si su hermana tomará acciones legales o si desistió del tema.

Como se recordará, el 25 de abril, la integrante de Kabah le agradeció al cantante que le diera una cachorrita de regalo al verla tan desanimada últimamente, publicación en la que Duval dejó un muy impactante mensaje en el que la acusa de maltrato y abandono, expresando que ella rezaba por el can: "Para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que 'dizque' rescataste. Te recuerdo que los perros muerden por que es su forma de jugar".

Federica con Kabah. Internet

Incluso en una ocasión el intérprete de La Calle de las Sirenas se vio envuelto en un fuerte escándalo con los reporteros de Venga la Alegría, debido a que cuando iba llegando a un evento estos se le lanzaron para cuestionarle al respecto de la demanda, si podía decir algo y si es que su hermana usaría su poder en la política, mientras que él se negó a hablar y al momento de escapar hubo jaloneos, golpes y empujones.

Ahora, la mañana de este viernes 12 de mayo, de nueva cuenta el hermano de Federica tuvo que volver a explicar que las cosas entre la familia Quijano y la de la presentadora de Netas Divinas se encuentran en el mejor momento de paz y tranquilidad, sin problemas, pues afortunadamente ella reconoció su error y entendió que hizo las cosas mal, ofreciendo una disculpa sincera que les alegró y era todo lo que esperaban.

Finalmente, quiso ser contundente al expresar que no había más pleito, que la polémica ya había quedado atrás y no habría demanda y solamente querían seguir adelante, quedándose con lo bueno de la situación, como el hecho de que el nombre de Federica ya estaba limpio ante el público y no había ya nada más.

Fuente: Tribuna del Yaqui