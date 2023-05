Adiós 'Sale el Sol': Reportan que Álex Kaffie quedó fuera de Imagen TV por hundir a Nacho Lozano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico periodista Álex Kaffie se encuentra en medio de un escándalo pues salió a la luz que dejó la conducción del matutino Sale el Sol por petición de nadie más y nadie menos que Nacho Lozano, quien recientemente regresó a las filas de Imagen TV. Supuestamente el joven presentador habló con los ejecutivos del canal y les pidió una sanción para su colega por haber hablado pestes de él.

Durante esta semana el llamado 'Villano de los espectáculos' compartió a través de su columna en El Heraldo de México que presuntamente Nacho tuvo una actitud prepotente pues al saber que aparecería en Sale el Sol pidió que únicamente la conductora Paulina Mercado lo entrevistara, desairando al resto del equipo integrado por Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado, Gaby Crassus, Mónica Noguera y Álex.

Ante este escenario, el columnista se le fue con todo a Nacho y escribió: "Seré breve I: El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡Exigió que únicamente a Paulina Mercado!, ‘nadie más del matutino’ lo entrevistara", aseguró Kaffie y por si fuera poco, también menospreció al joven conductor asegurando que él no deseaba entrevistarlo.

No sé mis compañeros, pero yo ni codiciar ni ansío ni anhelo entrevistarlo.... Este servidor codicia, ansía y anhela entrevistar a Ciro Gómez Leyva, doña Elena Poniatowska y Pepa Flores 'Marisol', ¡no a Nacho Lozano!", dijo.

Sorprendentemente días después de lanzarse contra Lozano, el famoso periodista salió del aire y según reportes, fue porque lo suspendieron temporalmente de Sale el Sol. Así lo reportó Javier Ceriani durante la transmisión de Chisme no Like: "ay una noticia de última hora. Acaban de suspender a un periodista de Grupo Imagen por hablar mal de un compañero. Hoy no lo vieron en la pantalla. Es uno de tus favoritos, que dices que es muy feo".

Después el presentador argentino aclaró que estaba hablando de Kaffie, quien anteriormente formó parte de las filas de Televisa, y señaló que Nacho estaba detrás de su suspensión en Imagen TV: "El señor Kaffie fue retado en Grupo Imagen. La gárgola del espectáculo (fue suspendido) por hablar mal de nuestro compañerito de pupitre Nacho Lozano. Nacho pidió sentencia, pidió suspensión y el canal estuvo de acuerdo".

Finalmente Ceriani le recomendó al exintegrante del programa Hoy que renuncie tanto a Sale el Sol como a la televisora porque lo censuraron: "A nadie le gusta que lo censure. Yo que tú, Kaffie, me voy, renuncio", expresó. Cabe resaltar que hasta el momento Álex no ha salido a hablar del tema, pero se espera que en su próxima columna aclare si realmente fue suspendido de Imagen por hablar mal de su compañero.

Fuente: Tribuna