Enrique Iglesias cancela su presentación en el festival Tecate Emblema, Danna Paola lo sustituirá

Ciudad de México.- Este sábado, 13 de mayo, se celebra la segunda edición del Festival Tecate Emblema y el espectáculo principal lo daría nada más y nada menos que el cantante español Enrique Iglesias, hecho que causó gran furor desde que se anunció que el famoso regresaría a tierras mexicanas, sitio en el que triunfó arrolladoramente en la década de los años 90 y principios del 2000; sin embargo los planes cambiaron de un momento a otro.

Aunque los artistas son vistos como personas inalcanzables que gozan de fama, fortuna y talento, la realidad es que, al final del día siguen siendo humanos que pueden llegar a caer por alguna enfermedad, hecho que ocurrió con el cantante de éxitos como Cuando me enamoro, Bailando, Nunca te olvidaré, Hero y El perdedor, por lo que tuvo que cancelar su presentación en el festival musical, al que también acudirán estrellas de la talla de Belinda, Oner Republic y Tokomonsta.

De acuerdo con lo mencionado con el famoso, parece ser que, de último momento sufrió una fuerte neumonía, por lo que sus médicos de cabecera le recomendaron que guardara reposo, por lo que no podría asistir a su show, el cual estaba programado para este noche del sábado. Esta noticia parece haber afectado también al propio Enrique, quien aseguró que se encontraba "triste" por no poder presentarse.

Muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans

Enrique Iglesias cancela su presentación en el Tecate Emblema Music

Créditos: Instagram @enriqueiglesias

Esto provocó que varios de sus seguidores acudieran a sus cuentas de Twitter para expresar su descontento y es que algunos de ellos únicamente habrían comprado su boleto para volver a ver al cantante español, puesto su última presentación ocurrió en el año 2019 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, es decir, sus fanáticos tenían casi 4 años de no verlo, lo que claramente representó una gran decepción para ellos.

Sin embargo, Tecate Emblema decidió no llorar por la leche derramada y emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde confirmó que, en efecto, Enrique Iglesias no acudiría, pero que lograron que otros grandes artistas fueran a sustituirlo, entre ellos se encuentra la denominada princesa de la música urbana, Danna Paola, así como también asistirán Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados y Litzy, todos ellos miembros de los 90's pop tour.

Anuncio del Tecate Emblema

Esta situación provocó sentimientos encontrados entre los fans, por un lado hubo quienes decidieron vender directamente sus boletos en Twitter, puesto Enrique Iglesias no acudiría, mientras que algunos más teorizaron que toda esta situación estaría planeada por el mismo staff de Tecate Emblema, quienes en realidad, solo habrían contratado a los chicos de los 90's pop tour para que sustituyeran al español.

