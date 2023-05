¡Está soltera! Tras volver a TV Azteca, Macky González confirma que no habrá boda con Manuel Anaya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La talentosa deportista y conductora Macky González, quien actualmente ya está de regreso en las filas de TV Azteca luego de un par de años en Televisa, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de toda la prensa debido a que compartió íntimos detalles de su vida privada. Resulta que la querida estrella del reality Exatlón México confirmó que está soltera pues terminó su relación sentimental con Manuel Anaya.

La expresentadora del matutino Hoy, al cual se integró a finales de 2020, comenzó su relación sentimental con el también deportista mexicano en febrero de 2021. Según su descripción en las redes sociales, Manuel es Ceo Founder en Cronologistics México, una empresa de importaciones y exportaciones, además de que practica triatlón, en las cuales se realizan deportes como natación, ciclismo y la carrera a pie.

Mientras que Macky saltó a la fama gracias a la empresa del Ajusco desde 2017 cuando participó en el reality Exatlón México, mientras que en 2020 decidió unirse a la empresa de San Ángel para ser capitana de un equipo del reality Guerreros 2020. Luego se unió al elenco del programa Hoy conduciendo su propia sección donde entrevista a famosos y hasta concursó en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, hasta que el pasado 2022 regresó al Canal Azteca Uno.

Macky González canceló su boda

Hace algunas horas la exconcursante del reality MasterChef Celebrity México se entrevistó con diversos medios a su salida de un evento público y aquí confirmó que ya no tiene planes de casarse con Anaya, pero no solo eso, también aclaró que ya terminaron su noviazgo. Cuando reporteros como Gabriel Cuevas y Ernesto Buitrón le preguntaron si seguía en pie su matrimonio, así respondió: "No, es que ¿sabes qué? mejor no, porque tengo muchas cosas que no".

Macky fue muy tajante al señalar que no podía dar más detalles de su rompimiento y también aclaró que tampoco podía compartir qué proyectos tenía en puerta porque no se lo habían autorizado. En todo caso, la guapísima atleta prefirió presumir a su acompañante, quien es la también deportista Sol Cortés: "La bebé acaba de salir, recién desempacada de las tierras de Exatlón, muy felices de tenerla de regreso, ya hacía falta".

Asimismo, González compartió quién era su favorita para ganar esta temporada de Exatlón All Star: "Koke (Guerrero), 100 por ciento Koke, es mi gallo, creo que es una persona que se ha robado todo el corazón de los azules, siento que le dejé la estafeta, es muy aguerrido, me encanta como es como persona". De este modo fue que la famosa deportista se negó a dar los detalles de su rompimiento con Manuel Anaya.

