Peso Pluma en el ojo del huracán: El cantante tendría que pagar regalías por 'Ella baila sola'

Ciudad de México.- Si bien, aparecer en The Tonight Show con el mítico conductor Jimmy Fallon fue algo histórico para cualquier cantante de la música regional mexicana, la realidad es que todo parece indicar que después de esta presentación todo a ido cuesta abajo para el cantante de 23 años. Si quieres averiguar cuál fue la razón, entonces no dejes de leer porque en las próximas líneas te enteras.

Como algunos recordarán, en días recientes Peso Pluma impactó a todos al aparecer como invitado en The Tonight Show y, al mismo tiempo, causó revuelo cuando interpretó el tema Ella baila sola, éxito que no le pertenece al completamente a la celebridad, ya que, fue escrita en colaboración con Eslabón Armado. Esta situación provocó que el otro intérprete tomara medidas drásticas, puesto el famoso de 23 años no le dio créditos durante la transmisión.

Ante esta situación, surgió la duda sobre si Peso Pluma tendría que indemnizar a Pedro Tovar de alguna manera y la respuesta sería que sí. De acuerdo con información del medio estadounidense TMZ, el cantante deberá pagar regalías al Eslabón Armado y esto se tendrá que repetir cada vez que intérprete el tema Ella baila sola, esto es debido a que los derechos de autor le pertenecen a la mencionada agrupación.

Peso Pluma tendría que pagar las regalías por 'Ella baila sola'

Pese al duro golpe que esto podría representar para Peso Pluma, debido a que el tema se convirtió rápidamente en una de las canciones más populares en todas las plataformas digitales, la realidad es que hasta el momento ni él ni Pedro Tovar han hecho ninguna declaración al respecto. Por otro lado, se especula fuertemente que si bien, ambos cantantes demostraron ser una de las mejores mancuernas, lo cierto es que tras la disputa, es posible que no vuelvan a trabajar juntos.

Cabe señalar que esto solo parece ser el comienzo de los problemas de Peso Pluma, ya que, según información de Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, el cantante habría comenzado a comportarse de manera "arrogante" con la prensa mexicana desde que le concedió la mencionada entrevista a Jimmy Fallon, lo que habría provocado la molestia del comunicador, ya que le vaticinó un futuro desolador.

Según las declaraciones de Infante, Peso Pluma únicamente cuenta con un solo éxito, por lo que sería fácil para el público olvidarlo después de ello, tomando esto a consideración, el periodista le recomendó al cantante del regional mexicano que no olvidará la humildad, ya que podría ocurrir que ninguna de sus futuras canciones alcance el mismo éxito que logró con Ella Baila Sola.

