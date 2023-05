¿Se acabó el amor? Revelan que JLo y Ben Affleck habrían discutido antes del estreno de 'Mother'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El verano del pasado 2022 los medios de comunicación se volcaron en averiguar todo lo que se pudiera de la lujosa boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez. Y... ¿cómo no hacerlo? Propios y ajenos se dejaron conquistar por su historia de amor al estilo de Hollywood, aquella en la que ambos fueron pareja en el año 2002, pero por presión mediática tuvieron que terminar.

De acuerdo con personas cercanas a la actriz de Selena, si bien, ella tuvo otras relaciones e incluso se llegó a casar con otros hombres, la realidad es que el verdadero amor de su vida habría sido Ben Affleck, mientras que del lado del actor de Batman vs Superman, sus amigos cercanos dijeron que, el día de la boda, lucía genuinamente feliz, puesto se estaba casando con la mujer que siempre amó.

Para este punto de la historia, uno esperaría leer algo como: "Y vivieron felices para siempre", pero la realidad es que esto no parece ser así. De acuerdo con algunos informes, en las últimas semanas se ha visto a la pareja discutiendo en algunos lugares públicos. La primera vez ocurrió hace algunos días, cuando la actriz de Nunca más se subió a su auto después de ir a comprar un café, mientras que el histrión de Gone Girl fue descito por algunos como "visiblemente irritado", esto debido a que el exesposo de Jennifer Garner azotó la puerta del auto, luego de que la cantante de On the floor entró al vehículo.

Pero las cosas no se detuvieron ahí, ya que, un informe lanzado por el medio Daily Mail asegura que Jennifer Lopez y Affleck fueron captados disctutiendo en Beverly Hills, en el SURV negro del actor. Este momento fue captado por un turista, quien aseguró que Ben se veía frustrado, mientras que JLo habría tomado una actitud "tímida" y hasta cierto punto "triste". El informante aseguró que el actor movía demasiado sus manos, en medio de lo que parecía ser un momento acalorado.

Hubo muchos gestos con las manos. Ben estaba moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo, y parecía acalorado.

Ben Afflcke y Jennifer Lopez habrían discutido en la alfombra roja de 'Mother'

Otra discusión habría sido captada por los medios durante el estreno del filme Mother, en la que se puede apreciar a Affleck, de nueva cuenta, haciendo gesticulaciones como si estuviera molesto, mientras que Jennifer lo está escuchando atentamente. Si bien, varias personas acusaron al actor de ser agresivo con la también empresaria, la realidad habría sido sumamente diferente. Según información de un amigo cercano a la pareja, Affleck solo lo estaría explicando algo a Lopez.

Puedes ver claramente como están teniendo una conversación y ella lo está escuchando. Es un narrador y puede animarse cuando habla

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se especula que Jennifer y Affleck mantienen discusiones fuertes en espacios públicos. La primera vez ocurrió en la entrega de los Grammy 2023, cuando la pareja fue captada en medio de lo que se creyó que era una discusión, cuando tiempo después se supo que, en realidad Affleck le jugó una broma a JLo y le dijo que cuando el show volviera al aire, él se retiraría para que la cámara la captara solo a ella, lo que provocó que la famosa luciera sobresaltada.

