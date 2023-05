Tras despido de noticiero en Televisa, Odalys Ramírez emociona a fans y anuncia debut ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Odalys Ramírez, quien comenzó su carrera en Televisa hace 16 años, dio una inesperada sorpresa a sus seguidores y fans pues luego de haber sido despedida del noticiero matutino Al Aire, ahora confirmó que estrenará un nuevo proyecto ¿en TV Azteca?. Como se sabe, su esposo Pato Borghetti trabaja en la televisora del Ajusco como parte del elenco del matutino Venga la Alegría.

Aunque pocos lo recuerdan, la también modelo inició su carrera en el Canal Azteca Uno, donde le permitieron conducir los desaparecidos programas Tempranito junto al polémico conductor Daniel Bisogno y Sexos en Guerra. Sin embargo, desde hace más de una década se mudó a la televisora de San Ángel. Realizó su debut en 2007 a través del nuevo proyecto en el Canal Telehit Telehit News y poco después se le vio a cargo de la sección de espectáculos en Primero Noticias.

Después de la cancelación de este noticiero, Odalys se unió al programa informativo Al Aire con Paola Rojas donde se mantuvo trabajando hasta finales del pasado 2022 que los ejecutivos decidieron cancelar la emisión y despedirla. La noticia fue un shock para todos los televidentes y por supuesto para todo el equipo del noticiero, pero ella supo sobreponerse e invirtió su tiempo libre lanzando su podcast Mamá con tenis junto a Cynthia Urías.

Además a la par ha continuado realizando el programa Cuéntamelo YA! que se transmite por el Canal de Las Estrellas. Sin embargo, en horas recientes Ramírez confirmó que ya no tendrá tanto tiempo de ocio pues consiguió un nuevo proyecto y no es en TV Azteca. A través de sus redes sociales, la conductora presumió que será parte de La Casa de los Famosos México pero no como concursante sino en la conducción.

Al parecer Odalys estará acompañando a Galilea Montijo y Diego de Erice durante las galas del reality, que se tiene previsto inicie el próximo domingo 4 de junio. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce qué funciones exactas realizará la presentadora de 38 años. En tanto se sabe que Pablo Chagra estará a cargo de la conducción digital. Por otro lado los dos primeros concursantes confirmados para esta primera temporada de LCDLF México fueron Paul Stanley y Raquel Bigorra. ¿Planeas seguir la dinámica de este reality?

Odalys conducirá 'LCDLF México'

Fuente: Tribuna