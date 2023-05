Tunden a Patricio Borghetti por comentario polémico a Halle Bailey; él se defiende: "Me da lástima"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras casi 2 años de su anuncio, la nueva adaptación de live action de La Sirenita está a punto de estrenarse con la actriz y cantante Halle Bailey como la protagonista. Como algunos recordarán, desde que se anunció que ella tomaría el manto de 'Ariel' hubo una gran polémica en redes sociales, dado a que la histrionista no lucía como la versión animada del personaje de Disney, esto mismo fue retomado por el conductor del matutino de TV Azteca, Patricio Borghetti, el pasado viernes, 12 de mayo, cuando la famosa acudió a Venga la Alegría a promocionar el filme; sin embargo, las cosas no salieron como lo esperado.

Todo ocurrió el día de ayer, cuando la pareja de Odalys Ramírez se encontraba haciendo la entrevista a Halle, en determinado momento, el famoso intentó resaltar el gran talento que Bailey y la impecable forma en la que le dio vida a 'Ariel', sin embargo, el presentador de origen argentino, mencionó que ni él, ni su mujer e hijos prestaron atención a su tono de "piel". Esto provocó que la audiencia, que estaba mirando la transmisión, se le fuera a la yugular a Pato.

Esto no es una pregunta, es algo que te quiero compartir: Nadie de los que estábamos en esta sala ayer estábamos viendo el color de tu piel; todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos

Halle Bailey acudió a 'Venga la Alegría' para promocionar 'La Sirenita'

Inmediatamente después de este comentario, los usuarios de Twitter acudieron a la red social para mostrar su descontento y es que, según la impresión de algunas personas, la joven actriz habría hecho una expresión de incomodidad al escuchar la manera en la que Patricio resaltó el color de su piel. Pese a ello, las palabras de la famosa fueron más de gratitud, señalando que dichas afirmaciones significaban mucho para ella, así como también hizo especial énfasis en lo contenta que estaba de visitar México.

Algunos internautas no repararon en mencionar que el comentario de Patricio había estado fuera de lugar y sonaba con un tono pasivo agresivo, puesto resaltó el hecho de que la piel de la histrionista no era parecido al del personaje de Disney, asimismo buscó amortiguar un poco esta declaración señalando el gran talento que demostró a lo largo de filme, por lo que tildaron su comportamiento de racista.

Horas más tarde, Patricio Borghetti hizo uso de su cuenta de Twitter para defenderse, argumentando que sentía lástima por la manera en la que las personas habían tomado su comentario, el cual, desde su punto de vista, no tenía connotaciones raciales, sino por el contrario, estaba lleno de "amor" y admiración hacia el trabajo de Bailey, intenciones que, al parecer, no fueron captadas por el público.

Me da lástima y un poco de vergüenza, que quieras transformar palabras de amor en esto. Pensé que eras más inteligente. Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Tú no pudiste y lo editaste

Aunque se esperaría que tras ello la gente estuviera más tranquila, la realidad es que no fue así, ya que varias personas aprovecharon la replica del famoso para responderle de manera no muy amable, entre ellos, hubo quienes tildaron al actor de ser poco inteligente, puesto pese a que muchos ya le habían llamado la atención, la realidad es que no entendía la seriedad de sus declaraciones frente a la histrionista.

Fuentes: Tribuna