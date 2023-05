VIDEO: Carín León protagoniza tremenda caída en pleno concierto en vivo ¿se pasó de copas?

Comparta este artículo

Orizaba, Veracruz.- El cantante Carín León ha ido ganando gran reconocimiento dentro de la industria musical nacional, de hecho, los boletos de sus conciertos suelen agotarse bastante rápido. Sus colaboraciones con Adriel Favela, Grupo Firme, Banda MS, Matisse y C Tangana lo han popularizado aún más. Sin embargo, el famoso no está exento de errores, pues recientemente el intérprete de Si tu amor no vuelve sufrió una caída en pleno show, momento que quedó grabado en video.

En las imágenes compartidas en redes sociales se puede observar al sonorense cantando la canción La boda del Huitlacoche, durante el espectáculo que dio la madrugada de este sábado en el Coliseo de la Concordia, en Orizaba, Veracruz. Mientras realizaba un zapateo, el cantante cayó sobre la tarima y aunque un trabajador del lugar le dio la mano para ayudarle a levantarse, este lo rechazó y casi de inmediato se puso de pie para continuar bailando frente a su público, quienes nunca dejaron de aplaudir.

Ante esta situación, muchos internautas aseguraron que Carín se había pasado de copas y recordaron que en la Feria de Tabasco 2023 también tuvo un percance similar durante la presentación. Y es que no es ningún secreto que León gusta de beber durante sus conciertos. No obstante, al finalizar el popular tema, el también compositor aclaró que le tocó una parte podrida del escenario, lo cual causó que el suelo se rompiera y terminara con el pie adentro, cayendo frente a los miles de espectadores.

luego del pequeño accidente, el propio León compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde recalca que todo fue culpa de la tarima. Además dejó en claro que el alcohol no tuvo nada qué ver, y aseguró que esta no será su última caída. "Cuando no es la peda, es la tarima. Y las que faltan", escribió junto a la imagen donde se le puede ver sentado sobre el escenario.

Anteriormente, el artista admitió que su tropiezo en la Feria de Tabasco sí fue debido al exceso de alcohol: "Tienen la bendición de que es la primera vez que me caigo y nunca he estado más ebrio que ahora, pero la neta lo estamos pasando bien", expresó el pasado 28 de abril.

Fuente: Tribuna