Acusan a Tecate Emblema de humillar a Belinda y enaltecer a Danna Paola; Pablo Chagra es salpicado

Ciudad de México.- Mientras miles de personas se molestaban por inesperada ausencia de Enrique Iglesias, luego de que el cantante fuera diagnosticado con neumonía, en las redes sociales se vivía otro drama relacionado con dos cantantes de la industria pop: Danna Paola y Belinda. ¿Quieres enterarte de todos los detalles relacionados a esta discusión? Entonces, no dejes de leer porque en las próximas líneas te enteras.

La estrella de Élite y de Bienvenidos al Edén tienen grandes similitudes: ambas son grandes cantantes de la industria pop, las dos salieron de Televisa, fueron juezas de un reality show de talentos y, por último, cuentan con un gran grupo de fans que las defenderían a capa y espada, hecho que precisamente ocurrió durante la jornada de la tarde de ayer, sábado 13 de mayo, cuando se anunció que Danna Paola formaría parte del evento principal de Tecate Emblema.

Todo ocurrió cuando la página de Twitter del festival anunció, a través de un comunicado que Enrique Iglesias no podría asistir por problemas de salud, motivo por el que la cantante de Oye Pablo, Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados y Litzy subirían al escenario en su lugar. El problema radicó en que Ocesa escribió a Danna Paola como "la princesa del pop latino", lo que provocó un gran descontento entre los fans de Belinda, quienes consideran que es ella y no la intérprete de Calla tú, la que debería llevar el titulo.

¿Notaron como pusieron a Danna Paola como "princesa del pop latino" para molestar, porque Belinda está en la cartelera? Y se peleen entre fandoms, que asco que busquen conflictos innecesarios", mencionó un fan. "Qué falta de respeto para la carrera de Belinda, aquí la única princesa del pop es ella. No Danna Paola", mencionó alguien más. "Belinda es la princesa del pop latino, qué asco de evento". "Pudiendo cambiar a mi Beli de escenario y la princesa del pop latino es ella", aseguró alguien más

Fans se quejan por la presentación de Danna Paola en el Tecate Emblema

Parece ser que la ola de descontento alcanzó los oídos de Tecate Emblema, quienes más tarde decidieron corregir su pequeño error y anunciaron a Belinda como "la reina del pop", así como también resaltaron el gran amor que sentían por el trabajo de la cantante de éxitos como Amor a primera vista, Me encantaría, Luz sin gravedad, La niña de la escuela, Bella traición y Muriendo lento.

Como era de esperarse, este cambio en la descripción alertó a los fans de Belinda, quienes de nueva cuenta salieron a expresar su descontento con Ocesa, ya que, desde su perspectiva, esto lo habrían hecho como un desesperado intento de arreglar la la ola de enojo que se desató hacía los organizadores del mencionado evento, ya que, dicha publicación se llenó de mensajes como los siguientes:

Sorry pero es la princesa del pop latino y siempre lo será", "Emblema trata de arreglar algo que sabía que encendería a los fans. Las dos son un verdadero icono del pop", "El w... del CM componiéndole después de su error. Te perdonamos, Beli es emblema", entre otras cosas.

Corrigen presentación de Belinda en el Tecate Emblema

En el medio del zafarrancho que se armó en redes sociales, destacó el hecho de que el tiktoker e influecer, Pablo Chagra, terminó salpicado por todo este descontento. Esto ocurrió porque el próximo integrante de La casa de los famosos le llamó la atención a los fans por su discusión, sin embargo, esto mismo provocó que el fandom de Belinda se le fuera a la yugular, puesto aseguran que el joven comunicólogo siempre toma partido por Danna Paola.

¿Ubican que Danna entra por la cancelación de Enrique Iglesias y que no altera/interfiere/menosprecia/ la presentación de Belinda? Buscan donde no hay, atacan a lo pendejo y echan a pelear gente que nada que ver. Atiendan sus complejos", declaró Chagra.

El tiktoker Pablo Chagra termina salpicado

