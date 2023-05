Aislinn encara a Eugenio Derbez y lo cuestiona sobre por qué "odia" a su mamá; esto respondió

Ciudad de México.- Hace algunos años, Eugenio Derbez era conocido en el medio por ser un soltero difícil de atrapar y es que, si bien, para el año 2012 (cuando contrajo nupcias con Alessandra Rosaldo) ya había engendrado a tres hijos, la realidad es que, hasta ese momento, el famoso nunca sentó cabeza con las madres de ninguno de ellos, incluso es bien sabido que algunas de estas relaciones llegaron a terminar fatal, como es el caso de Victoria Ruffo.

Ya sea a través de entrevistas o por medio del propio reality show de De viaje con los Derbez, se ha dejado entrever que, aunque los hijos mayores del famoso sí lo quieren, también es bien sabido que ha tenido una relación complicada con todos ellos, especialmente con José Eduardo Derbez, con quien casi no convivió cuando éste era muy pequeño, debido a que la estrella de Corona de lágrimas no le permitía verlo.

Sin embargo, parece ser que esta misma situación se habría repetido ligeramente con la mayor de los Derbez, Aislinn, quien recién el pasado martes, 9 de mayo, cuestionó a su padre sobre por qué "odia" a su mamá, hecho que ocurrió en el capítulo 15 de la tercera temporada de La magia del caos, podcast de la expareja de Mauricio Ochmann, en el cual se trataron aspectos como la paternidad y el miedo que la famosa tiene de ser comparada con su propio progenitor, el actor de CODA.

Eugenio Derbez, Gabriela Michel y Aislinn Derbez

Eugenio Derbez procuró responder de manera concisa a la pregunta de su hija y rebeló que la causa por la que su relación con Gabriela Michel se fracturó fue el carácter fuerte de ella, el cual fue un factor determinante para que él se enamorara de ella en primera instancia, pero esto se convirtió, a la larga, en un grave problema, puesto la madre de Aislinn habría sido sumamente exigente con el actor.

Una de las anécdotas que el actor de Milagros del cielo compartió en el podcast es que Gabriela le habría pedido renta a Eugenio por cada vez que iba a visitarla a su departamento y es que, desde su perspectiva de ella, su hogar no era un "hotel", por lo que tenía que colaborar con los gastos del sitio, esto provocó que el famoso tuviera que pedir trabajos como "mesero" o "limpia parabrisas", con la finalidad de cumplir con los gastos que debía realizar con Gabriela.

Era una mujer que me decía, 'a mí no me importa, tú vas y consigues esto'. Era yo su novio y me decía, 'aquí no es hotel, si quieres venir a visitarme, vas a tener que pagar la mitad de la renta (...) tuve que empezar a pedir a trabajo; por tu mamá, trabajé de mesero, limpia parabrisas, de extra en las películas", mencionó el famoso