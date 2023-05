Enrique Iglesias provoca serias pérdidas económicas a organizadores de Tecate Emblema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada del pasado sábado, 13 de mayo, se celebró la segunda edición del festival musical Tecate Emblema, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, la cual prometía tener grandes invitados como The Chainsmokers, One Republic, Melanie C, Belinda, Niki, Pabllo Vittar, The Driver Era, Alizzz Bruses, Bresh, Tokimonsta Las Villa, Michelle Maciel, Angel 22 y Meri deal; sin embargo, el evento principal sería llevado por el cantante español, Enrique Iglesias, quien canceló de último momento.

Resulta ser que a tan solo unas horas de su presentación, el cantante de Cuando me enamoro, publicó un comunicado en donde anunció que no podría presentarse puesto sufría de una neumonía, motivo por el que los médicos le pidieron que guardara reposo y que evitara subir a un avión. El cantante resaltó que se sentía sumamente triste por esta noticia, debido a que en México ganó mayor éxito.

Muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans

Por su parte, Tecate Emblema lanzó su propio comunicado en su cuenta de Twitter, donde confirmaron la ausencia de Iglesias, pero intentaron amortiguar la decepción de los fans al anunciar que otros artistas estarían en su lugar, siendo la estrella del pop, Danna Paola y algunas bandas que componen los 90's pop tour, las que tomarían el lugar de Enrique, aún así, muchos fanáticos expresaron su descontento, puesto solo habían comprado su boleto para ver al cantante de Nunca te olvidaré.

Aunque Ocesa, la empresa encargada de organizar el Tecate Emblema, no ha mencionado cuán grandes fueron los estragos que causaron la ausencia del intérprete de Bailando, recién este domingo, 14 de mayo, el medio El Universal, reveló que la neumonía de Iglesias le habría costado cara al festival musical, puesto habrían perdido alrededor de 500 mil dólares (es decir, 8 millones 801 mil 750 pesos mexicanos).

Esto sin contar los costos de contratación de Danna Paola y de los integrantes de los 90's pop tour, quienes no pertenecen precisamente a Ocesa, sino a la empresa de Ari Borovoy, BoBo, por otro lado, la empresa habría tenido notables pérdidas, puesto como se mencionó anteriormente, luego de que trascendió la noticia de que Enrique Iglesias no acudiría, varias personas expresaron su descontento y aseguraron que ya no irían al show.

Si bien, es posible que Ocesa tenga que lidiar con el impacto económico que el cantante les dejó, la realidad es que algunas de las personas que asistieron al espectáculo, aseguraron que pudieron disfrutar genuinamente pese a los cambios, especialmente porque las bandas como Magneto, JNS y Caló, los hicieron viajar en el tiempo con sus canciones retros, mientras que Danna Paola se convirtió en una de las cantantes más aplaudidas de la noche.

