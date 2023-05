¿Heliud Pulido o Andrés Fierro? A nada de la final, este querido atleta dejaría 'Exatlón All Star'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las tenciones dentro de TV Azteca se siguen elevando hasta el cielo, debido a que a muy pocos días de la gran final, otro de los queridos atletas dejaría Exatlón All Stars, quedándose a nada de volverse finalista y disputarse el tan deseado trofeo de la competencia que ha estado al aire por casi cinco meses, ¿acaso se irá Heliud Pulido o Andrés Fierro?, dos de los favoritos del público.

Como se sabe, desde que se estrenó la segunda temporada de la versión All Stars de la famosa emisión deportiva del Ajusco, cada domingo se realizan los duelos de eliminación, en la cual se conoce el color y el nombre del atleta que debe de despedirse del resto de los elementos que conforman sus equipos, después de haberse enfrentado a otros tres de sus compañeros, manteniendo al borde del asiento a los televidentes, lo que ahora cambiará.

El mencionado cambio se debe a que el famoso reality deportivo se encuentra próximo a llegar a su gran final, en la cual finalmente se va a conocer al ganador de campeón de campeones, por lo que las tensiones se han estado elevando cada vez más entre todos los atletas y más cuando estos deben de jugarse en competencia el estar en la Villa 360, sin embargo, en esta ocasión no será de esa manera y todos tienen su lugar asegurado.

Los Rojos perderían su racha. Internet

Al faltar tan poco para la gran final uno creería que saldrían más atletas y solo dejarían a los cuatro finalistas para la recta final, pero por órdenes de los altos mandos esto no será así, debido a que por el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity no habrá eliminado ni se transmitirán competencias, dado a que este comenzará en el mismo horario que Exatlón All Stars tenía ante las pantallas mexicanas.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información fue dada por la misma empresa de Ricardo Salinas Pliego y el presentador de la famosa emisión, pues todos salieron para aclarar lo dicho y que el público no tuviera expectativas de lo que podría suceder en las playas de la República Dominicana este domingo 14 de mayo, y en realidad los duelos decisivos se realizaron el pasado viernes 12 de mayo.

En estos pasados enfrentamientos, el público pudo ver grandes competencias que los dejaron al borde del asiento ante lo reñido que resultó todo, siendo lamentablemente uno de los integrantes del equipo rojo el que tuvo que decirle adiós a la mencionada competencia, Josué Menéndez, por lo que quedaron como finalistas Heliud Pulido, Mati Álvarez, Koke Guerrero, Andrés Fierro, David Juárez y Evelyn Guijarro.

El equipo azul sería el ganador. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui