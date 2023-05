Mauricio Martínez conoce a la abogada de Alexa Hoffman e insinúa que es corrupta: "No es de fiar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace 2 años el actor de diversas producciones de Televisa, Héctor Parra, fue acusado por su hija, Alexa Parra Hoffmann de presunto abuso sexual; tras ello se vino una encarnizada batalla legal en la que el histrión de La Usurpadora (1998), terminó llevando su vinculación a proceso en prisión. A casi 24 meses de que se inició el caso, tanto los medios, como las propias autoridades se siguen debatiendo entre si el famoso es culpable o no.

Recién el pasado 10 de mayo trascendió la noticia de que Héctor había sido exonerado de siete cargos de delitos sexuales, aunque hasta el momento no se define si se le atribuirán el crimen por corrupción de menores. Si bien, esta historia tiene tres protagonistas principales, entre los que se encuentran Héctor, Alexa y Ginny Hoffmann, la realidad es que existe un cuarto personaje que ha ido tomando relevancia en las últimas semanas y se trata de la abogada de la adolescente, Olivia Rubio.

Resulta ser que hace unos días la periodista Claudia Icaza criticó abiertamente a Olivia Rubio por no respetar la presunción de inocencia de Héctor Parra, en el documental que Alexa Hoffman, Los dos juicios de Alexa, lanzará en los próximos meses, bajo este contexto, el actor Mauricio Martínez, quien es sumamente activo en Twitter, respondió que él ya conocía a la representante legal por el caso de abuso contra Antonio Berumen y aseguró que no se trataba de una persona confiable.

Esa abogada no es de fiar. Nosotros la despedimos el caso contra Berumen. Yo sé lo que te digo", señaló el artista de Broadway

Sin embargo, esta no es la primera vez que Mauricio menciona que Olivia no sería una persona de fiar, puesto el pasado sábado, 13 de mayo, el actor de Atrévete a soñar declaró en la aplicación del ave azul que Rubio no fue directamente su abogada en el caso contra Antonio, sino que, en realidad, representó a otra de las víctimas (César), quien también fue víctima del productor musical. El actor señaló que ella le habría negociado con el abogado de Berumen y también le habría pedido dinero a César.

Fue abogada de César, víctima de Berumen, no directamente mía, pues mi caso ya prescribió. Ella sabe perfectamente que la tenemos grabada negociando con el abogado de Berumen y también pidiéndole dinero a César. Por eso la despedimos. Y es todo lo que diré al respecto.

Cabe señalar que desde hace algún tiempo, Olivia fue captada en una entrevista, donde precisamente se le cuestionó cómo fue su experiencia con el caso de Toño Berumen por presunto abuso sexual en contra de Mauricio Martínez y otros jóvenes, a lo que ella respondió que no había trabajado con el actor. Esta situación provocó que el famoso saliera en redes sociales a aclarar que, en realidad sí habría tomado el caso de César.

Si bien, Mauricio se ha abstenido de hablar sobre el caso de Alexa y únicamente se ha limitado a hablar sobre su experiencia con Rubio, la realidad es que la adolescente continuará con Olivia como su representante legal. Incluso la propia abogada llegó a brindar una entrevista en De primera mano donde mencionó que, en caso de que Héctor fuera completamente exonerado buscarían la forma de apelar.

