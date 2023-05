"Me impactó demasiado": Becky G lanza mensaje a prensa de Televisa tras zafarrancho en aeropuerto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida cantante de pop, Becky G, recientemente decidió romper el silencio ante el zafarrancho que se armó durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México hace un par de días, por lo que mediante sus redes sociales lanzó un contundente mensaje en el que le dijo a la prensa de Televisa y todo el país lo que pensaba de lo sucedido, mencionando que fue algo que le "impactó demasiado".

El pasado viernes 12 de mayo, en el aeropuerto de la Ciudad de México varios de los elementos de la prensa de diferentes televisoras estaban esperando a algún artista para realizar nota, cuando captaron a la famosa cantante aparecer, por lo que todos los presentes se lanzaron hacía ella y comenzaron a pedirle que les brindara una entrevista, pero su seguridad formó como una barrera y comenzó a guiarla hacía la salida del lugar para escapar de las cámaras.

Pero, la salida de la intérprete de Bailé con mi Ex no fue algo como lo esperaba, pues se armó tremenda trifulca, debido a que ni la prensa ni las docenas de fans que estaban en la espera de ella en el lugar, la siguieron y se seguían abalanzando sobre ella, empezando una pelea entre jalones y empujones cuestionándoles si es que había perdonado la infidelidad de su exprometido, Sebastián Lletget, con el que tenía siete años de relación.

Fue precisamente esta clase de cuestionamientos que la hicieron querer huir y por la que se hizo tal alboroto, mismo del cual acaba de hablar a través de su cuenta de Instagram para dar su opinión respecto a lo que vivió con los reporteros, en el cuál un camarógrafo y varios fans de la cantante terminaron en el suelo, comenzando con el deseo de que todos los que cayeron o se vieron envueltos en el zafarrancho estuvieran bien.

Ante esto, ella mencionó que lo sucedido en lo personal fue algo que le "impactó de una manera fuerte", señalando que si ella no tenía nada que decir no hablaría ni haría chismes, recalcando que entendía que ellos hacían su trabajo, pero que ella también tiene uno y no es estar involucrada en ellos ni generar otros, tras lo que pidió que así como ella respeta a los reporteros y jamás ha sido grosera con ellos, quería que las cosas fueran al revés.

Finalmente, mencionó que ella solo quería respeto, pues ella sufría de ansiedad en momentos de tanta tensión y lo que había pasado en el aeropuerto para ella fue algo que le generó gran incomodidad y por eso es que apenas y pudo reaccionar a lo que sucedía, pues no se sentía para nada segura y le dio un fuerte ataque de ansiedad, concluyendo que solo quería establecer eso, que no se quedaría callada.

Fuente: Tribuna del Yaqui