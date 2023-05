Mercurio retrógrado: Mhoni Vidente predice qué signos tendrán mala comunicación o suerte en el amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para muchos, la era mercurio retrogrado que termina hasta el próximo 2 de enero de 2024, ha afectado de una gran manera en temas de comunicación; cabe destacar que esto también ha llevado a que parejas no sólo enfrenten problemas, sino que también estén a un paso de terminar. Para que esto no te suceda, la astróloga Mhoni Vidente te dice qué es lo que le depara tu signo zodiacal al este domingo 14 de mayo. Toma nota y mucha suerte.

Aries: Al contrario de lo que se dijo en la introducción de esta nota, para Aries, este domingo será de reconciliación con su pareja y habrá mucha pasión. Procura desprenderte del pasado y no te dejes llevar por los pensamientos negativos y disfruta de los buenos momentos. En el trabajo tendrás cambios positivos y un reconocimiento por tu desempeño. Así, que aprovecha este impulso para alcanzar tus metas laborales.

Tauro: Es momento de analizar los cambios que necesitas para avanzar en tu vida profesional y académica. Evita preocuparte en exceso por las presiones laborales y confía más en tu capacidad. Te espera una aventura amorosa fugaz y apasionada con alguien que te sorprenderá. Así que, no dejes de estar atento, porque podría tratarse de la persona menos esperada...

Géminis: No dejes pasar las oportunidades de encontrar el amor verdadero. Es posible que no lo notes e incluso que no lo creas, pero la realidad es que hay muchas personas interesadas en ti, y aunque el aspecto físico es algo de cierta importancia, la realidad es que también deberías considerar aspectos importantes como su interior. Este domingo saldrás mucho de fiesta y posiblemente conozcas a alguien que te impactará.

Cáncer: Te sentirás muy feliz y agradecido por todo lo que tienes en tu vida. Este domingo será de celebración con tu familia y amigos. Recibirás una noticia muy importante que te llenará de ilusión. En el amor, tendrás una conexión muy profunda con tu pareja o con alguien que te gusta mucho. Procura soltar problemas que traigas pasados, de lo contrario no podrás disfrutar de esta nueva etapa en tu vida.

Leo: Estarás muy creativo y productivo este domingo. Aprovecha para hacer ese proyecto que tienes en mente o para expresar tu talento artístico. En el amor, tendrás una oportunidad de conquistar a esa persona que te atrae desde hace tiempo. No la dejes escapar porque parece ser que también está muy interesada en ti. En caso de que ya tengas pareja, este domingo será ideal para que pasen tiempo juntos.





Virgo: Te sentirás un poco cansado y estresado por la rutina. Necesitas relajarte y hacer algo diferente este domingo. Busca un plan que te divierta y te haga sentir bien, aprovecha para disfrutar del aire fresco o de comenzar con aquel pasatiempo que ya tenías en mente. Debes tener cuidado en el aspecto amoroso porque podrías discutir con tu pareja por un malentendido. Trata de aclarar las cosas y no dejar que se agrave el problema.

Libra: Estarás muy sociable y comunicativo este domingo. Harás nuevos amigos y contactos que te serán muy útiles en el futuro. En el trabajo, tendrás una propuesta muy interesante que debes considerar seriamente. En el amor, estarás muy romántico y detallista con tu pareja o con alguien que quieres conquistar.

Escorpio: Te sentirás muy seguro y confiado en ti mismo este domingo. Tomarás decisiones importantes que te beneficiarán en todos los aspectos de tu vida. En el amor, estarás muy seductor y atractivo para los demás. Podrás elegir entre varias opciones, pero cuidado con jugar con los sentimientos ajenos.

Sagitario: Es posible que la sensación de aventura y curiosidad de invadan para este domingo. Querrás explorar nuevos lugares, conocer nuevas personas y aprender nuevas cosas. En el trabajo, tendrás una oportunidad de viajar o hacer un curso que te abrirá las puertas a un mejor futuro. En el amor, tendrás una sorpresa muy agradable por parte de un admirador secreto... ¿de quién se tratará?

Capricornio: Este domingo será ideal para que te dediques a tus proyectos personales o profesionales, ya que tendrás mucha energía y determinación para lograr tus objetivos. También podrás disfrutar de la compañía de tu familia y amigos, que te apoyarán y te harán sentir bien. En el amor, tendrás la oportunidad de reavivar la pasión con tu pareja. En caso de que estés soltero, no te preocupes, la persona de tu vida está a punto de tocar tu puerta.

Acuario: Este día será muy divertido y creativo para ti, ya que podrás expresar tu originalidad y tu ingenio en todo lo que hagas. Te sentirás atraído por actividades artísticas, culturales o sociales, que te permitirán ampliar tus horizontes y conocer gente nueva. En el amor, estarás muy comunicativo y cariñoso con tu pareja o con esa persona que te interesa, lo que favorecerá el entendimiento y la complicidad entre ambos

Piscis: El día de hoy promete ser muy relajante y espiritual para ti, ya que podrás desconectarte de las preocupaciones cotidianas y conectarte con tu interior. Te beneficiará practicar alguna actividad que te ayude a meditar, como el yoga, la música o la lectura. En el amor, estarás muy sensible y romántico con tu pareja o con ese alguien que te gusta, lo que hará que se sientan más compenetrados mutuamente

