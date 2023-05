Moda 2023: Los tenis con minifaldas serán un acierto total para este verano; así podrás usarlos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se habla de estar a la moda, es fácil pensar en atuendos que te hagan sentir incomoda o incómodo, tal es el caso de prendas ajustadas al más puro estilo Kim Kardashian o de tacones de aguja, similares a los que usa Jennifer Lopez, sin embargo, los años de pandemia por Covid-19 vinieron a enseñarle al mundo que se puede lucir glamuroso y cómodo al mismo tiempo, tan solo basta recordar la corriente soft girl, que se caracterizaba por el uso de prendas oversize y suaves, misma que reinó entre el 2020 hasta inicios del 2022.

Este tipo de tendencias le recordó al mundo que se podía estar al último grito de la moda y, al mismo tiempo, estar cómodo. Aunque este 2023 comenzó con corrientes que podrían parecer poco favorables como los skinny jeans, los pantalones a la cadera y tops de tubo que si bien lucen geniales, no podrían ser el estilo de todo el mundo, la realidad es que también se están alzando otras corrientes que podrían considerarse más relajadas.

Así que, si lo que quieres lucir a la moda y sentirte lo más cómoda posible, al mismo tiempo, los tenis con minifaldas son la opción perfecta para ti. Esta combinación es una de las tendencias más fuertes para el verano de 2023, y te permitirá crear looks frescos, juveniles y divertidos. Y, en caso de que no sepas cómo llevarlos, no te preocupes, a continuación encontrarás algunas ideas que probablemente te encantarán.

Elige el tipo de tenis adecuado : No todas las zapatillas de deporte van bien con las minifaldas, así que debes tener en cuenta el estilo, el color y el material de tus zapatos , para que de esta manera puedas complementar perfectamente tu ' outfit '. Lo ideal es que sean tenis bajos , sin mucho volumen ni adornos, que combinen con el tono de tu falda . Puedes optar por unos clásicos blancos , negros o grises, o por unos más llamativos si quieres darle un toque de color a tu atuendo.

: No todas las van bien con las minifaldas, así que debes tener en cuenta el estilo, el color y el material de tus , para que de esta manera puedas complementar perfectamente tu ' '. Lo ideal es que sean , sin mucho volumen ni adornos, que combinen con el tono de tu . Puedes optar por unos , negros o grises, o por unos más llamativos si quieres darle un toque de color a tu atuendo. Combina tu minifalda con una camiseta o una blusa . Dependiendo del clima y de la ocasión, puedes elegir entre una camiseta básica , una blusa estampada o una crop top (en caso de que a ti te gusten). Lo importante es que la parte superior no sea muy larga ni muy ajustada, para que no le reste protagonismo a la falda. También puedes añadir una chaqueta ligera o un cárdigan si hace un poco de frío.

. Dependiendo del clima y de la ocasión, puedes elegir entre una , una o una (en caso de que a ti te gusten). Lo importante es que la parte superior no sea muy larga ni muy ajustada, para que no le reste protagonismo a la falda. También puedes añadir una o un si hace un poco de frío. Accesoriza tu look con complementos sencillos . Para completar tu look de tenis con minifalda, no necesitas muchos accesorios. Un bolso pequeño o una mochila , unas gafas de sol y unas joyas discretas son suficientes para darle un toque personal a tu conjunto. Evita los sombreros , los cinturones anchos y los pañuelos, ya que pueden recargar demasiado tu imagen.

. Para completar tu look de tenis con minifalda, no necesitas muchos accesorios. Un o una , unas y unas joyas discretas son suficientes para darle un toque personal a tu conjunto. Evita los , los y los pañuelos, ya que pueden recargar demasiado tu imagen. Juega con los colores y los estampados. Una de las ventajas de los tenis con minifaldas es que puedes crear combinaciones muy variadas y originales. Puedes optar por un look monocromático, por un contraste de colores o por un mix de estampados. Lo importante es que haya armonía entre las prendas y que te sientas cómoda con tu elección.

Los tenis con minifaldas son una tendencia que no puedes dejar pasar este verano, ya que se tratan de prendas frescas, ligeras y bastante coquetas. Son ideales para el día a día, ya que puedes usar para salir de paseo con tus amigas o para ir a una cita casual. Solo tienes que seguir estos consejos y dejar volar tu imaginación para crear looks increíbles con esta prenda tan versátil y favorecedora.

