No se ocultan: Bad Bunny y Kendall Jenner presumen su romance con estas FOTOS en partido de básquet

Estados Unidos.- De nueva cuenta el famoso cantante del raggaetón, Bad Bunny, junto a la reconocida y famosa empresaria, Kendall Jenner, están dando mucho de que hablar debido a que no se ocultan más, debido a que ambos acaban de presumir su romance siendo capturados en estas FOTOS al asistir juntos a un partido de básquet, en el que se han visto muy felices y juntos en todo momento.

Como se recordará, en las últimas semanas se ha hecho muy presente en el mundo del espectáculo temas sobre la situación sentimental de Jenner, debido a que comenzó a decirse que salía con el cantante puertorriqueño, creador de los éxitos como Titi Me Preguntó, lo que ha conmocionado tanto a sus millones de fans que nadie se ha perdido ni un simple detalle de cada uno de los movimientos de las dos celebridades involucrados en este tema.

Es por este hecho que cada vez crecen más y para el mundo se ha hecho más que evidente que hay algo más allá de una amistad, especialmente en las últimas horas, debido a que hace un par de horas acaba de circular por todas partes una imágenes en las que se puede ver a la hermana de Kim Kardashian y el reggaetonero muy juntos, sonrientes y felices, sin preocuparse de quiénes los vieran y si los capturaban, contrario de otras veces.

Kendall y el cantante se mostraron felices.

Dicha fotografías fueron tomadas mientras que Benito, nombre real de Bad Bunny, y Jenner se encontraban sentados en el partidos de los Lakers, equipo de Los Ángeles, los cuales eliminaron a los Golden State Warriors en el Juego seis de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, bebiendo cervezas y charlando de forma animada uno al lado del otro mientras que observaban el partido.

Los dos estaban sentados juntos en la primera fila en la cancha de la Crypto.com Arena, mientras que la prensa y todos los aficionados les prestaban atención a cada uno de sus movimientos, como las ocasiones en las que señalaban las jugadas o se veían muy entretenidos de temas que dejaron boquiabierta a la hermana de Kylie Jenner en más de una ocasión

Cabe mencionar que hasta el momento la pareja del momento, que no ha dejado de estar en medio del ojo público por este tan inesperado romance, aún no se pronuncian con respecto a su relación sentimental, por lo que aún no han confirmado o desmentido nada de forma oficial, sin embargo, con estas imágenes para todos ya han dejado en claro que ambos tienen más que una amistad y estarían en un romance.

Bad Bunny y Kendall.

