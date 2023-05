"Pin... asqueroso": Yeri Mua acusa a Fofo Márquez de abusar de varias mujeres y adulterar sus bebidas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de fuertes polémicas por infidelidades, la reconocida y muy polémica influencer de las redes sociales, Yeri Mua, de nueva cuenta está abarcando titulares en todos los medios de comunicación, debido a que acaba de acusar de abuso sexual a otro creador de contenido, Fofo Márquez, destacando que para hacer este atroz crimen adultera sus bebidas durante las fiestas o reuniones a las que va, tachándolo de ser un "pin... asqueroso".

Como se sabe, Mua actualmente es una de las celebridades más reconocidas y polémicas del mundo del espectáculo, especialmente por temas de su vida amorosa, con la cual ha acaparado titulares con noticias sobre sus relaciones tóxicas o sus aparentes infidelidades a sus exnovios, siendo la más reciente la que ella misma confesó a Naim Darrechi, reconocido tiktoker y creador de contenido para adultos en las redes sociales.

Y ahora, desde hace un par de horas que nuevamente comenzó a dar mucho de que hablar, debido a que a través de su cuenta de TikTok compartió un video en el que acusó a Márquez de adulterar las bebidas de mujeres y así convencerlas de tener relaciones íntimas y si no lo hacían este abusaba de ellas, señalando que esperaba que pronto una de sus múltiples salieran a revelar lo que había pasado a sus manos y que la sigan las demás.

Yeri Mua. Internet

Estas declaraciones salieron en medio de una pelea entre Fofo y Mua, debido a que este llamó "fea" a la reconocida influencer, que en su respuesta, en la que dijo que era un "fan confundido", señalando que simplemente estaba "ardido" debido a que no pudo convencerla de intimar con él y ahora por ello le está titando en sus videos, recalcando que al no tener éxito ni con ella o con Karely Ruiz y muchas otra más mujeres, tomó la drástica medida de echarle "cosas en las bebidas a otras".

Ante esto, ella le cuestionó de forma directa que: "¿Por qué no me contestas el tema de las muchachitas que tú te la has pasado echándole cosas a sus bebidas?", afirmando que ella sabía de primera mano que eso pasaba, destacando que: "Nadie se quiere acostar contigo y le tienes que echar cosas a sus bebidas para ver si así jalan y ni así", denunciando finalmente que abusaba de ellas aprovechándose de su mal estado.

Finalmente, recalcando y diciéndose muy segura de lo que decía, lo tachó de ser un "pin... puerco asqueroso", señalando que diariamente ella se la pasa esperando que salga la noticia de que finalmente fue denunciado de haber cometido tan atroz crimen en contra de las mujeres, recalcando que no puede ser llamado de otra forma y que él mismo sabía exactamente de lo que hablaba y no debería de hacerse el que no.

Fuente: Tribuna del Yaqui