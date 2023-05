Ricardo O'Farrill rompe el silencio tras escándalo con standuperos y manda controversial mensaje

Ciudad de México.- Fue a finales de abril del 2023 cuando el influencer Ricardo O'Farrill explotó contra varios standuperos de México. A través de una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales, el comediante exhibió los abusos y diversas formas de violencia que colegas de talla nacional han realizado a lo largo de los años. Luego de este hecho, O'Farril fue internado para ser atendido por profesionales. A dos semanas de su ausencia, el hombre en recuperación, de 32 años de edad, reapareció en sus redes sociales.

Ricardo O'Farrill reaparece tras escándalo. Foto: Internet

La noche del pasado sábado 13 de mayo del 2023, el standupero Ricardo O'Farril compartió una foto en sus redes sociales, luego de que estuviera internado desde hace dos semanas. La instantánea, la cual es protagonizada por él, su novia, y su perra, en un elevador, con filtro a blanco y negro, está acompañada de un mensaje de agradecimiento a familiares, amigos, seguidores y más personas que se han preocupado por su salud.

Agradezco de manera infinita TOOOOODOS los mensajes de apoyo, los comments y TODAS las llamadas telefónicas que he recibido de cada unx de ustedes. Ya sean Familiares, seguidores, amigos y/o conocidos se me llenan de awita los ojos ?? cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes sociales etc." se lee al inicio del mensaje del standupero.