Shakira le dice "adiós" de manera definitiva a Piqué luego de tomar radical decisión

Miami, Estados Unidos.- Aunque Shakira y Piqué anunciaron el final de su relación hace casi 1 año, la realidad es que las cosas se habrían complicado en el camino y no habrían terminado de separarse, por completo, sino hasta hace unos meses, cuando la cantante de Te aviso, te anuncio se mudó de su casa en Barcelona, para comenzar una nueva vida en Miami, Estados Unidos, país en el que expresó que siempre había deseado vivir, ya que le serviría más para su carrera como cantante.

Si bien, la cantante de No y el exdefensa del Barcelona, intentaron llevar todo por el medio privado, la realidad es que las cosas se tornaron bastante mediáticas, cuando Shakira comenzó a lanzar canciones en las que hablaba sobre su despecho en contra del líder de Kings League, lo que llevó a que la gente se diera una perspectiva de lo que pudo haber ocurrido entre la expareja durante los últimos meses de su relación.

Como muchos sabrán, cuando se habla de una relación que supera una década de duración, también se deben mencionar las cosas que los involucrados compartieron, esto mismo puede provocar que la separación sea un poco más tortuosa para las partes involucradas. En el caso de Shakira y Piqué serían sus hijos, Sasha y Milan, pero además de ello, los dos compartían bienes, empresas, entre otras cosas, mismas que fueron repartidas con el acuerdo de separación.

Sin embargo hubo algo más de Piqué que Shakira conservaba y éste era su abogado, Ferrán Vilaseca, el cual le ayudaba a administrar su empresa en Barcelona, Fire Rabbit SL, la cual está especializada en gestiones inmobiliarias. Resulta ser que el representante legal es gran amigo de Gerard e incluso fue contratado por la colombiana gracias a una recomendación del exfutbolista.

Al mismo tiempo, Ferrán estuvo trabajando para Piqué con la administración de Kosmos y sus distintas divisiones como Entertaintment, Talent, New Studios y Management, por lo que este hombre estaría colaborando para ambos al mismo tiempo. Por otro lado, según información de Adri Toval, de Chisme No Like, se dice que, pese a que Piqué le muestra toda su confianza, la realidad es que su reputación no es la mejor del mundo, ya que habría sido idea suya que la cantante enviara su dinero a paraísos fiscales, así como se cree que ha metido en muchos problemas a las empresas de Piqué.

Tomando todo esto bajo contexto, algunos informes como Vanitatis y El confidencial revelaron en días recientes que Shakira habría despedido a Ferrán como una forma de deshacerse completamente de Piqué, mientras que ya contrató a otro representante legal, identificado como Enrique Pecourt Gonzálbez, quien habría comenzado a trabajar con la estrella de Las caderas no mienten desde el pasado miércoles, 10 de mayo.

Fuentes: Tribuna