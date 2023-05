Tras abandonar Televisa y confirmar desempleo, Sergio Sendel se vuelve mujer y aparece irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Sergio Sendel, quien este 2023 hará su debut en Telemundo luego de 32 años en las filas de Televisa, dejó sin palabras a sus miles de admiradores y fans en las redes sociales debido a que se difundieron una serie de fotografías en las que aparece transformado en mujer. Ya se confirmó cuál es la razón por la que el villano de las telenovelas sorprendió con su cambio de 'look'.

El histrión originario de la CDMX es conocido como uno de los villanos más temidos de la televisión y es que tiene más de tres décadas en la industria. Comenzó su carrera con la televisora de San Ángel desde 1990 apareciendo en los melodramas como Mi pequeña soledad, Alcanzar una estrella II, Muchachitas, entre otros, con pequeñas participaciones. No obstante, su carrera despuntó cuando se convirtió en el antagonista de telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado, Heridas de amor, Destilando amor y Lo que la vida me robó.

Y luego de mantenerse varios años fuera de la pantalla chica, hace tiempo Sergio declaró que no regresaba al Canal de Las Estrellas porque no le ofrecían un proyecto atractivo: "Mi futuro en la empresa es con el pasado y con el presente, siempre he tenido una relación con Televisa de mucho respeto, porque simplemente ahí encontré la oportunidad de realizarme... No había hecho nada porque ofrecen pura mier..., esa es la verdad".

Antes y después de Sergio Sendel

El conocido intérprete reapareció hasta el año 2019 actuando en Juntos el corazón pero después volvió a salir del aire un par de años y apenas el 2022 regresó como el villano de la exitosa novela Mi fortuna es amarte, donde repitió dando vida al malvado villano y la cual fue protagonizada por David Zepeda y Susana González. Sin embargo, hace algunos meses Sendel anunció que dejaría Televisa otra vez para debutar en Telemundo con la serie El Conde.

Y debido a recientes declaraciones que él mismo hizo se ha comenzado a especular que el actor podría haber acabado vetado de San Ángel. Resulta que durante un reciente encuentro con la prensa, Sergio confesó que se encontraba desempleado: "Soy el sin proyectos", dijo en un inicio y cuando los reporteros le dijeron que quizá estaba enfocado en algún negocio, respondió de forma tajante: "No, dame trabajo". .

Pero la realidad es que actualmente Sergio sí está trabajando pero no en la televisión sino en teatro a través de la obra Dos por uno. En este proyecto Sendel y Kuno Becker estarán alternando un papel para el que deben transformarse en mujer usando tacones, vestido y hasta peluca. En la cuenta de Twitter La Portada difundieron las primeras imágenes donde el malvado villano de Televisa aparece caracterizado como mujer y todos sus seguidores quedaron en shock.

Fuente: Tribuna y Twitter @laportadaal1