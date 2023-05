Tras despido de matutino, Odalys Ramírez estaría al "borde del veto" en Televisa por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que fuera despedida de famoso matutino al que perteneció varios años, la reconocida y muy querida presentadora de TV, Odalys Ramírez, habría recibido una advertencia de sus jefes sobre que estaría "al borde del veto" si no aceptaba formar parte de un nuevo proyecto que tendrían entre manos por el fuerte motivo de que buscarían elevar los niveles de rating a cómo de lugar.

Como se recordará, en noviembre del 2022 se anunció que lamentablemente Odalys iba a formar parte de los cambios que la televisora de San Ángel estaba trabajando para mejorar el rating, por lo que salió de su noticiero matutino, Al Aire Con Paola Rojas, al igual que la misma Paola Rojas, del cual había formado parte por varios años, siendo sus lugares tomados por otros presentadores, siendo el nuevo líder el polémico conductor, Genaro Lozano.

Y aunque la reconocida presentadora fue despedida de la mencionada emisión matutina, Ramírez no fue removida de su puesto dentro del programa vespertino, Cuéntamelo Ya!, en el que diariamente da las noticias del mundo del espectáculo y también tratan temas de interés social, compartiendo escena con varias mujeres, tales como la querida y divertida, Roxana Castellanos, la famosa Carmen Muñoz y muchas otras.

Odalys y Paola

Pero ahora, tal parece que las cosas podrían cambiar para la esposa del famoso presentador de Venga la Alegría y actor, Pato Borghetti, debido a que hace poco que el canal de YouTube de El Borlote aseguró que los altos mandos de la empresa San Ángel le habrían puesto un ultimatúm para que no fuera despedida de dicho programa y le cerraran las puertas de la televisora por tiempo desconocido.

Supuestamente Odalys no quería formar parte de la primer temporada de La Casa de los Famosos México, que se estrena el próximo lunes 4 de junio, pero que sus jefes fueron muy tajantes al momento de decirle que si no entraba aunque fuera como presentadora iba a perder su puesto de trabajo y no tendría más ofertas de trabajo por una larga temporada, por lo que ella habría tenido que aceptar estar.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados directamente, como la querida presentadora o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar si es verdad que habrían puesto bajo aviso de veto a Odalys, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por El Borlote.

Fuente: Tribuna del Yaqui